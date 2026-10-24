Sánchez sigue obsesionado con Inda: le acusa de “impúdico” el mismo día que estrena una ‘kiss cam’ para blanquear a Begoña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ha centrado su intervención en el miton de Granada en prevenir contra la llegada al Gobierno de la derecha y «la ultraderecha», a los asistentes. Según Sánchez, «Feijó, por supuesto, es el envoltorio, pero Abascal es el regalo». Y ha añadido que «hay regalos que no merecen la pena abrir». Y se ha referido a ellos como «el club de la motosierra» en alusión al presidente argentino, Javier Milei.

Pese a sus ataques a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, Pedro Sánchez ha inaugurado hoy en Granada una kiss cam (cámara del beso) que, bajo el lema «La fuerza del amor», buscaba imágenes de parejas presentes para que emulasen el beso que se dieron él y su esposa en el mitin de Fuencarral, el pasado sábado 17 de octubre.

El propio Pedro Sánchez se ha enfundado su camiseta blanca con impresión en rojo de «la Fuerza del Amor» nada más encaramarse al escenario del Palacio de Congresos de Granada, tierra del poeta Federico García Lorca, de cuya memoria ha echado mano también, para hacer una defensa de los derechos, las libertades y la necesidad de defenderlos frente a la derecha y la ultraderecha.

Sánchez se ha erigido en defensor de los pensionistas, las mujeres, los derechos humanos, los trabajadores y los colectivos LGTBI y ha llamado al voto, según ha dicho, «porque no hace falta ser pensionista para movilizarse por una pensión digna, porque no hace falta ser gay para movilizarse y reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. Porque no hace falta ser mujer para defender una España en igualdad entre hombres y mujeres. Porque no hace falta ser ucraniano o palestino para reivindicar la paz, el fin de la guerra y la legalidad internacional y los derechos humanos».