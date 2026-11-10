PP y Vox pactan los presupuestos de Zaragoza lanzando un mensaje de «unidad» ante el 29-N

El Partido Popular (PP) y Vox han sellado un nuevo acuerdo presupuestario en Zaragoza que permitirá al Gobierno municipal de Natalia Chueca aprobar unas cuentas de 1.193 millones de euros para 2027. El pacto, que supone el octavo entre ambas formaciones desde que los populares llegaron al Ayuntamiento en 2019, incorpora una de las principales reivindicaciones de Vox: la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas y a la vivienda.

Ambas formaciones han escenificado el entendimiento y han reivindicado la estabilidad y los puntos que les unen, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. «Es un mensaje de unidad», señalan fuentes próximas a la negociación.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la portavoz municipal de Vox, Eva Torres, han presentado este martes el acuerdo, que contempla un presupuesto un 6% superior al de este ejercicio y un 25% más elevado que el del inicio del mandato. Las cuentas incluyen, además, una inversión global de 140 millones de euros, frente a los 83 millones con los que arrancó el actual Gobierno municipal.

La principal novedad política del pacto es la incorporación de la prioridad nacional, una exigencia de Vox que tendrá carácter transversal en las líneas de ayudas, subvenciones y acceso a la vivienda, siempre que la normativa lo permita.

Eva Torres ha explicado que este principio se traducirá en requisitos específicos de residencia legal, empadronamiento y arraigo para los beneficiarios de las prestaciones públicas. En concreto, el acuerdo establece como referencia un mínimo de cinco años de empadronamiento y residencia legal en España.

«Prioridad es primero los nuestros, los españoles y todos aquellos que han llegado a nuestro país de manera legal, que residen en España de manera legal, que han llegado a trabajar y a sumar para mantener nuestro Estado de bienestar. Todo dentro de la legalidad», ha defendido la portavoz de Vox.

Torres ha insistido en que no se trata de establecer una exclusividad, sino de primar a quienes han contribuido al sistema y cuentan con un arraigo acreditado. «Es un principio irrenunciable y fundamental para Vox dentro del marco legal vigente», ha subrayado.

Chueca, por su parte, ha respaldado la incorporación de este criterio y ha asegurado que la prioridad nacional «ya se está aplicando en muchas cuestiones», tanto en el ámbito municipal como en el autonómico.

«De lo que se trata es de que lo que se conoce como arraigo se priorice», ha explicado Chueca, que considera razonable favorecer a quienes llevan más de cinco años empadronados en Zaragoza a la hora de conceder determinadas subvenciones. «Siempre que sea legal y que se pueda hacer va en la línea con todo lo que se está haciendo a nivel autonómico y pronto a nivel nacional», ha añadido.

Unidad de PP y Vox de cara al 29-N

La alcaldesa ha calificado de «día de alegría» el cierre del acuerdo y ha aprovechado para marcar distancias con el Gobierno de Pedro Sánchez, que no consigue aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023.

Chueca ha agradecido el respaldo de Vox y ha destacado que, pese a tratarse de dos partidos «distintos», ambas formaciones han sido capaces de dejar a un lado sus discrepancias para centrarse en los puntos de encuentro. El objetivo es iniciar la tramitación de las cuentas para que puedan entrar en vigor en enero de 2027, algo que, según la alcaldesa, no sucedía desde hace años en Zaragoza.

La regidora ha defendido que disponer de un presupuesto aprobado al comienzo del ejercicio permitirá acelerar la ejecución de las inversiones y alcanzar un porcentaje superior al 90%, incluidas las partidas propuestas por Vox.

«Siempre que cerramos un acuerdo es con el compromiso de cumplir. Yo no soy de esos políticos que dicen una cosa y luego cambian de opinión», ha asegurado Chueca.

«Aunque no es nuestro presupuesto y nuestras prioridades no son las mismas que las del Partido Popular, hemos puesto el foco en todo aquello que nos une», ha señalado Torres. La portavoz ha remachado que el acuerdo es «definitivo» y «no tiene vuelta atrás».