Paco Pérez Caballero (periodista): «El mal existe pero los buenos somos más y conocerlo ayuda a combatirlo»

«El mal existe pero los buenos somos más». Es uno de los mensajes del periodista Paco Pérez Caballero en su última obra Lobo entre corderos. El subtítulo deja en el aire esta inquietante cuestión: ¿Y si el asesino está más cerca de lo que crees? El libro de Paco Pérez Caballero, experimentado periodista de sucesos y presentador y coordinador del programa Horizonte, es una radiografía de la mente criminal a través de casos reales por todos conocidos: «No he querido quedarme sólo en los hechos. La crónica negra enseña que es difícil a simple vista determinar quién es malo o bueno. Lo que hago es poner un microscopio en la mente del criminal para magnificar y ver cosas que vivimos a diario a nuestro alrededor».

«El bien y el mal existen», tiene claro Paco Pérez Caballero. El periodista cree que «conocer el mal nos ayuda a combatirlo porque, a través de los malos, podemos aprender cosas para nuestra propia vida». Para Paco Pérez Caballero, «hay personas que son malvadas todos los días y no sienten nada por el prójimo». Cree que «comprender esto nos enseña a ser más fuertes y menos vulnerables».

La experiencia de Paco Pérez Caballero en el periodismo de sucesos le lleva a afirmar: «El mal es una elección». Y critica la tendencia actual a entender y, casi, justificar al malvado: «No salgamos a socorrer al asesino, pensemos primero en las víctimas. Existen los buenos y los malos y hay que juzgar a la gente por lo que hace y no por lo que dice». El caso de Lindsay Clancy en Estados Unidos es, para él, la muestra más reciente: «La sociedad está enferma».

Egoísmo y crimen

Paco Pérez Caballero advierte: «Cuando una persona no sale de sí misma, ¡cuidado! El egoísmo es el germen el crimen». La diferencia está clara para el autor: «El asesino se sirve a sí mismo. Si alguien te quiere de verdad, sale de sí mismo y te atiende a ti primero».

«Al malvado el sufrimiento ajeno le produce placer», afirma. Por eso señala: «Prefiero al psicópata lo más lejos posible». Para el autor, «hay ámbitos como la política o la comunicación que atrae a perfiles muy narcisistas y egocéntricos».

Para Paco Pérez Caballero, «el mal está en todas partes y no tiene edad, sexo o condición social». Paco cree que la sociedad «favorece al malvado para ascender en la política, en las empresas…» y que «el malvado va escalando y sacando lo que quiere de cada persona»

Violencia de género, violencia vicaria, violencia machista… Para Paco Pérez Caballero, «los nombres que les pongamos a los crímenes no cambian la realidad». Y pide hacer caso a la ciencia: «La ciencia tiene que ser aséptica más allá de los nombres».

Por sus años de sucesos afirma con rotundidad: «Los crímenes donde hay niños son los más impactantes». Da igual si son víctimas o asesinos, como en el caso Bretón o en el caso Castro Urdiales.

El éxito de Horizonte

Paco Pérez Caballero es una parte esencial de Horizonte, el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter. El espacio se ha convertido en un fenómeno social, más allá de sus millonarias audiencias televisivas: «El éxito de ‘Horizonte’ es el éxito del sentido común». Paco dice que ‘Horizonte’ «es muy verdad». Y que no hay mucho secreto: «La gente que sale dice lo que piensa y es así delante y detrás de la cámara».

Paco Pérez Caballero lleva muchos años en la crónica negra. Es hijo de uno de los grandes periodistas de sucesos de España, ya fallecido: Paco Pérez Abellán. De él aprendió esta máxima: «Mi padre decía que en los sucesos no había bandos: por un lado, el asesino y, por otro, todos los demás». Paco (hijo) alimentó su vocación en el salon de casa, entre el humo del tabaco y el sonido de una máquina de escribir: «He intentado honrarle siempre con mi trabajo».