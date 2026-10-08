Muere Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente del BNG, a los 90 años

Xosé Manuel Beiras, una de las figuras históricas del nacionalismo gallego y antiguo portavoz del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), ha fallecido este jueves a los 90 años. Con su muerte desaparece uno de los dirigentes que más influyeron en la evolución de la izquierda y del soberanismo gallego desde los últimos años del franquismo hasta la actualidad.

Nacido en Santiago de Compostela el 7 de abril de 1936, Beiras desarrolló una trayectoria que combinó durante décadas la actividad política, la docencia universitaria, el análisis económico y la producción intelectual. Economista de formación, fue catedrático de Estructura Económica en la Universidad de Santiago de Compostela y ejerció como decano de la Facultad de Económicas.

Su incorporación a la política se produjo en 1963, cuando participó en la fundación del Partido Socialista Gallego (PSG), formación de la que posteriormente fue secretario general. Su militancia se desarrolló durante los últimos años del franquismo, cuando las organizaciones políticas vinculadas al galleguismo actuaban fuera de las estructuras institucionales del franquismo.

Su actividad política estuvo acompañada de una importante producción intelectual. En 1972 publicó O atraso económico de Galiza, una obra dedicada al análisis de la economía gallega que el Consello da Cultura Galega considera un libro de referencia para la historia económica de Galicia. La Enciclopedia Galega Universal destaca asimismo su influencia en el estudio de las estructuras económicas y sociales gallegas.

Entre sus otras publicaciones figuran El problema del desarrollo en la Galicia rural, Estrutura y problemas de la población gallega, Por unha Galicia liberada, Constitución española e nacionalismo galego: unha visión socialista, Prosas de combate e maldicir y O estado da nación. También participó en distintas publicaciones y trabajos colectivos relacionados con la economía y la realidad social de Galicia.

Su llegada al BNG

Posteriormente, se integró en el Bloque Nacionalista Gallego, formación que contribuyó a articular diferentes organizaciones del nacionalismo gallego. Beiras se convirtió en uno de sus principales dirigentes y pasó a representar al BNG en el Parlamento de Galicia desde la segunda legislatura, iniciada en 1985.

Durante la etapa de Beiras al frente del nacionalismo gallego, el BNG pasó de ocupar una posición minoritaria a convertirse en una de las principales fuerzas políticas de Galicia.

En las elecciones autonómicas de 1997, el Bloque consiguió 18 escaños, resultado que permitió a la formación convertirse en la segunda fuerza política del Parlamento gallego por número de diputados y superar al PSdeG en representación.

Beiras mantuvo durante aquellos años una intensa actividad parlamentaria y política. Su perfil combinaba la defensa del nacionalismo gallego con posiciones vinculadas a la izquierda y al análisis económico y social de Galicia.