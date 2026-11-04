La llegada de cayucos no dan tregua en Canarias: más de 2.000 inmigrantes en apenas cuatro días

Una nueva oleada de llegadas de inmigrantes en pateras y cayucos mantiene bajo presión a Canarias. Desde la noche del sábado, los sucesivos balances difundidos suman 2.095 personas a bordo de 26 embarcaciones. Solo en las últimas horas, siete cayucos con 610 ocupantes han alcanzado El Hierro.

La llegada de embarcaciones se ha repetido durante la madrugada y la mañana en el muelle de La Restinga. El último cayuco ha alcanzado el puerto pasadas las 16:30 horas con 53 personas a bordo, después de que otras seis embarcaciones transportaran a 557 ocupantes.

La presión sobre los recursos de la isla ha llevado a la Delegación del Gobierno en Canarias a fletar un barco para trasladar a 500 inmigrantes de El Hierro a Tenerife. Salvamento Marítimo y los servicios de emergencia han tenido que seguir atendiendo las llegadas al puerto.

El nuevo repunte se suma al registrado entre la noche del lunes y primera hora de la tarde del martes, cuando 975 personas alcanzaron Canarias en once embarcaciones, según los datos facilitados por los equipos de emergencia.

Antes, Salvamento Marítimo informó el lunes de otras 510 personas contabilizadas en ocho embarcaciones desde la noche del sábado. En una de ellas murieron siete personas; dos cuerpos fueron recuperados y los otros cinco habían sido arrojados al mar, según los supervivientes.

Siete cayucos en El Hierro

La última embarcación ha sido localizada a unas diez millas al sur de El Hierro y acompañada hasta La Restinga por la Salvamar Navia. A bordo viajaban 53 subsaharianos, entre ellos ocho mujeres y cuatro menores, según los servicios sanitarios y de emergencia.

La primera de las siete embarcaciones llegó a La Restinga sobre las 23:30 horas del martes con 111 inmigrantes, entre ellas nueve mujeres y tres menores. Sus ocupantes indicaron a los equipos de emergencia que habían partido siete días antes desde Kafountine, en Senegal.

Durante la madrugada arribó un segundo cayuco con otras 125 personas, incluidas cuatro mujeres y once menores. La embarcación había salido cinco días antes de M’Bour, también en Senegal.

A primera hora de la mañana llegaron otros dos cayucos con 115 y 26 inmigrantes, respectivamente. Ambos habían partido de Saint Louis, según los datos recogidos por los servicios de emergencia.

Poco después alcanzaron la isla otras dos embarcaciones con 68 y 112 personas. Tres de sus ocupantes fueron trasladados a un centro hospitalario: un hombre del primero y una madre y su hija del segundo.

Otras once embarcaciones hasta el martes

Las llegadas de las últimas horas se suman al balance entre la noche del lunes y primera hora de la tarde del martes: 975 personas en once embarcaciones alcanzaron las costas de Canarias, según fuentes de los equipos de emergencia.

Entre los cayucos atendidos en El Hierro durante ese periodo figuraba uno con 202 personas, localizado al sur de la isla. Sus ocupantes indicaron a los servicios de emergencia que habían salido de Banjul, en Gambia.

En Tenerife, Salvamento Marítimo asistió a otro cayuco que llegó al puerto de Los Cristianos con 172 personas a bordo. Durante la noche del lunes al martes también arribaron dos pateras a Lanzarote con 51 y 53 ocupantes.

Siete fallecidos en una embarcación

En un balance anterior, comunicado el lunes por Salvamento Marítimo, se informó de 510 personas contabilizadas en ocho embarcaciones desde la noche del sábado. Entre ellas se encontraba una neumática rescatada al nordeste de Lanzarote en la que murieron siete personas. Los equipos de rescate recuperaron dos cuerpos; los otros cinco habían sido arrojados al mar en circunstancias todavía por aclarar, según el testimonio de los supervivientes. La Guardamar Urania rescató a 132 supervivientes de esa embarcación y los trasladó a Lanzarote.