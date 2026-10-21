La ‘kale borroka’ vuelve a sembrar el pánico en las calles en La Coruña: barricadas, mobiliario urbano quemado y cargas policiales

La manifestación de esta tarde en La Coruña ha terminado ya por la noche en graves disturbios donde radicales han quemado contenedores y han hecho barricadas con vallas ante los agentes de policía. Algunos de ellos han llegado a prender fuego a otros elementos de mobiliario urbano en una acción que nos retrotrae a la violenta kale borroka de ominosas épocas pasadas.

Ante los graves hechos, la Policía ha cargado como respuesta, además, contra un grupo que ha arrojado piedras y otros objetos a los agentes.

Se trata de una manifestación no comunicada, cuyos participantes se han trasladado hasta la Delegación del Gobierno y luego han vuelto a la Subdelegación, por lo que ha sido necesario cortar los accesos a la ciudad y la salida por la avenida do Porto.

Por la mañana, al menos dos manifestantes han sido detenidos este miércoles, de los 5.000 que, según la Policía, se han llegado a concentrar en La Coruña para tratar de boicotear un acto del presidente de Vox, Santiago Abascal, en el que se han vivido momentos de tensión y cargas de la Policía Nacional.

Al menos 12 policías antidisturbios han resultado heridos a manos de la ‘borroka gallega’ que intentó censurar a Santiago Abascal, presidente de Vox, en La Coruña, según pudo saber OKDIARIO. Los agentes han sufrido cortes y golpes, como muestran las imágenes que acompañan a esta información y que ha difundido el sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional.

Los hechos han ocurrido esta mañana en la Plaza de María Pita, la más emblemática de La Coruña, donde se ha movilizado una turba de radicales de ultraizquierda y han atacado salvajemente a los agentes para intentar romper el cordón policial y reventar el acto, cosa que no han logrado.

Estos sujetos han arremetido contra los agentes con gran violencia, lanzándoles piedras, bengalas, mesas, sillas e incluso bolardos. Han destrozado el mobiliario de las terrazas de esta emblemática plaza para atacar a los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), así como los vehículos policiales.