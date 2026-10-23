La hija de un militar asesinado por ETA retrata a Sánchez: «Mi madre se acuerda de ti cada vez que le conceden beneficios a sus asesinos»

Almudena Blanco, hija del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García, que fue asesinado por ETA el 21 de enero de 2000, ha contestado en X a unas palabras de Pedro Sánchez en el programa La Revuelta de este jueves en La 1. Durante la entrevista con David Broncano, el presidente trató de responder con ironía cuando le preguntaron por la avalancha de insultos que recibe durante los actos políticos vinculando a su madre con las subidas de pensiones y el salario mínimo. Blanco no le rio la ocurrencia a Sánchez y fue contundente: «Mi madre también se acuerda de él cada vez que se le conceden beneficios penitenciarios a los asesinos de mi padre».

El líder del PSOE había respondido a Broncano con una respuesta que traía preparada por alguno de sus numerosos asesores al ser cuestionado por los multitudinarios insultos de «¡¡¡hijo de p…!!!» con el que es repudiado en multitud de actos a los que acude en todas las ciudades de España y que se celebran en la calle, donde los ciudadanos pueden expresarle de manera libre su indignación. «Me llaman de todo. Se acuerdan de mi madre. Yo también me acuerdo de las suyas cuando subo las pensiones o cuando subo el salario mínimo interprofesional».

Almudena Blanco no ha podido evitar poner en su sitio a Sánchez recordando los beneficios penitenciarios que el Gobierno ha dispensado a los asesinos de su padre. Pedro Antonio Blanco García era teniente coronel de Intendencia del Ejército y tenía 47 años cuando fue asesinado por ETA el 21 de enero de 2000 mediante un coche bomba que explotaron en Madrid, en la calle Pizarra esquina con el paseo de la Virgen del Puerto. El militar se dirigía caminando por la calle hacia su coche oficial camuflado cuando explosionó una carga de 20 kilos de dinamita. Con ese atentado la banda terrorista reanudó sus sanguinarias actividades tras 14 meses de tregua.

Mi madre también se acuerda de él cada vez que se le conceden beneficios penitenciarios a los asesinos de mi padre. @revuelta_es — Almudena Blanco 🇪🇸 (@almu84) October 23, 2026

En marzo de 2014 la Audiencia Nacional condenó a más de 500 años de prisión a los cuatro integrantes del ‘comando Madrid’ responsables directos de aquel atentado: Ana Belén Egües, Gorka Palacios, Ivan Apaolaza y Juan Luis Rubenach. Tal como denuncia Almudena Blanco, los cuatro etarras se han beneficiado de la permisividad del Gobierno y del Gobierno Vasco, que ha permitido que Ivan Apaolaza y Ana Belén Egües obtuvieran primero el tercer grado penitenciario que les permite disfrutar de semilibertad al poder salir de la cárcel de lunes a viernes durante el día para trabajar o realizar algún curso.

Por su parte, Gorka Palacios y Juan Luis Rubenach se beneficiaron del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que les permite salir de la cárcel entre semana.

Se da la circunstancia de que hace sólo diez días el distrito madrileño de Arganzuela acaba de aprobar poner el nombre del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García a un nuevo parque ubicado en la antigua Subestación Melancólicos, a escasos metros del lugar donde se cometió el terrible asesinato del militar.