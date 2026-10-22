Extremadura aprueba una propuesta del PP de apoyo a la juez Biedma con el voto en contra del PSOE

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, en el pleno de la Cámara, una propuesta de pronunciamiento del Grupo Parlamentario Popular para exigir al Gobierno de España que exprese su apoyo institucional a la juez Beatriz Biedma, con el respaldo de Vox y el voto en contra del PSOE y Unidas por Extremadura.

Una propuesta defendida por el portavoz del GPP, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha trasladado su apoyo «rotundo, sin fisuras y sin complejos» a la magistrada y a su entorno familiar, y ha reclamado explicaciones ante informaciones sobre presuntos contactos entre las cloacas del PSOE y clanes de narcotráfico de Badajoz para intimidarla y frenar sus investigaciones sobre el hermano del presidente del Gobierno.

«¿Quién dio la orden de deshacerse de la jueza Biedma? ¿Quién del PSOE de Extremadura conocía a Leire y sabía lo que estaba sucediendo en Badajoz? ¿Quién puso en contacto a las cloacas con los narcos?», ha preguntado Sánchez Juliá desde la tribuna de la Asamblea, donde ha insistido en que «urge una explicación».

Asimismo, ha denunciado el «silencio cómplice» del PSOE y ha cuestionado que ni el Gobierno de España ni el partido que lo sustenta hayan ofrecido explicaciones.

En este sentido, ha criticado el «telón de acero» que, a su juicio, los socialistas pretenden imponer para evitar que se hable de este asunto, y ha señalado que el silencio del PSOE de Extremadura resulta «preocupante y casi delatante».

Además, ha defendido que la propuesta «no es una cuestión de partidos», sino que se trata de «la defensa de nuestro estado de derecho, de la separación de poderes, de nuestras libertades, de nuestra propia democracia, de nuestra seguridad», ha afirmado. «Perseguir, espiar y acosar a jueces y fiscales es atacar los pilares de nuestra democracia, es atacar la separación de poderes», ha señalado Sánchez Juliá.

Finalmente, el portavoz del GPP ha reclamado que no se normalicen ni se silencien hechos de esta gravedad y ha apelado a la responsabilidad democrática y a escoger entre «decencia o delincuencia». Mafia o democracia». «Y recuerden, será la democracia la que acabe con la mafia”, ha concluido.