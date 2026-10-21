Eva Fernández, nueva presidenta de Dos Mil Palabras, sociedad editora de OKDIARIO

OKDIARIO incorpora a Eva Fernández como nueva presidenta no ejecutiva de Dos Mil Palabras SL, sumando a su estructura a una de las profesionales con mayor experiencia en la gestión de medios de comunicación y en el ámbito de la comunicación corporativa en España. Fernández cuenta con una dilatada trayectoria en grandes grupos editoriales y empresariales, en los que ha desempeñado puestos de máxima responsabilidad.

Fernández ha sido directora general de El Mundo, subdirectora general de Unidad Editorial, cofundadora y consejera delegada de El Español y directora global de Comunicación de Telefónica, compañía en la que trabajó entre 2019 y 2025. Su incorporación supone un refuerzo para OKDIARIO por su experiencia en gestión empresarial, transformación digital, desarrollo de nuevos negocios y relaciones institucionales.

Una amplia trayectoria en Unidad Editorial

Eva Fernández comenzó su carrera profesional en el departamento de Auditoría Interna del Banco Santander. Posteriormente, se incorporó a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, donde permaneció durante doce años y asumió diferentes responsabilidades directivas vinculadas a la tecnología, la formación y el desarrollo de nuevos negocios. También fue directora general de la Universidad Camilo José Cela.

Su salto al sector de los medios de comunicación se produjo en 2009, cuando se incorporó a Unidad Editorial, grupo editor de cabeceras como El Mundo, Expansión y Marca. Inicialmente asumió la estrategia digital del área de Conferencias y Formación y posteriormente amplió sus responsabilidades a otras divisiones del grupo.

En julio de 2011 fue nombrada directora general de El Mundo, desde donde participó en la gestión del negocio del periódico y en el desarrollo de su estrategia digital. En 2013 ascendió a subdirectora general de Unidad Editorial, con responsabilidades transversales sobre las principales cabeceras del grupo.

Durante esta etapa también desempeñó funciones como Chief Digital Officer del grupo italiano RCS MediaGroup, matriz de Unidad Editorial y propietario de periódicos como Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport.

Cofundadora y consejera delegada de El Español

En 2014, tras su salida de Unidad Editorial, Eva Fernández se sumó al proyecto fundacional de El Español, el periódico digital impulsado por Pedro J. Ramírez, del que fue consejera delegada desde 2015 hasta 2019.

Durante esos años participó en el lanzamiento y consolidación del diario, que nació como un medio nativo digital después de impulsar una campaña de financiación colectiva que alcanzó cifras récord en el sector periodístico.

Su etapa al frente de la compañía estuvo marcada por la expansión del proyecto, el desarrollo de nuevas líneas de negocio, los acuerdos con medios regionales y la adaptación de la estrategia empresarial a los cambios del mercado digital.

Directora global de Comunicación de Telefónica

En junio de 2019, Telefónica fichó a Fernández como directora global de Comunicación, incorporándola a su estructura corporativa bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete.

Desde este puesto asumió la coordinación de la comunicación interna y externa de la multinacional, incluyendo las áreas de comunicación internacional, financiera y corporativa.

En 2022 se incorporó también al Consejo Asesor de Telefónica Tech, la división de negocios digitales de la operadora. Permaneció al frente de la comunicación global de Telefónica hasta marzo de 2025, cuando la compañía reorganizó su equipo directivo tras la llegada de Marc Murtra a la presidencia.

Formación y reconocimientos

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Eva Fernández es doctora cum laude por la Universidad San Pablo CEU y cuenta con un máster en e-business & e-commerce por la Universidad Politécnica de Madrid. Es, además, autora de distintos libros y artículos especializados en tecnología aplicada a la gestión empresarial.

Su trayectoria profesional ha recibido numerosos reconocimientos. En 2018 fue distinguida como mejor profesional del sector por la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) y ha figurado en diferentes clasificaciones de mujeres influyentes del ámbito empresarial, entre ellas las elaboradas por Forbes.

En marzo de 2026 recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Sector de la Comunicación, concedida por la Fundación Cultural da Vieira durante la Gran Noche de Galicia en Madrid.

Con su incorporación como presidenta no ejecutiva, OKDIARIO suma a su proyecto la experiencia de una directiva que conoce tanto la gestión de grandes grupos editoriales como el desarrollo de medios digitales y la comunicación estratégica de una de las principales multinacionales españolas.