La España de Sánchez: varias personas rebuscan comida en la basura mientras él entra a grabar un podcast

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este martes por la tarde a una calle de Manresa (Barcelona) para grabar el podcast de Jordi Wild, The Wild Project. Una grabación que se producía a la misma hora que se celebraba en la catedral de Toledo el funeral por las 69 víctimas mortales y el centenar de heridos en la tragedia ferroviaria de Urda, al que el presidente del Gobierno ha evitado ir.

En las imágenes captadas por OKDIARIO a su llegada al lugar de grabación, llama la atención algo que es cada vez más habitual en calles españolas: personas rebuscando y cogiendo restos de comida en los llamados contenedores del hambre.

También llama la atención la total pasividad e indiferencia con la que el presidente del Gobierno y su equipo entran al edificio de la grabación del podcast ante semejante escena. Una escena que muy posiblemente no ha visto en las escasas ocasiones en que Sánchez pisa la calle.

Se da la circunstancia de que, junto a la puerta por la que entra Sánchez, hay una frutería, Ametller Origen, a cuya puerta está el contenedor de donde las personas recogen restos.

Ésta también es la España de Sánchez, además de la de la corrupción. Recordemos que Eurostat ha publicado en junio de este año su estadística de población en riesgo de pobreza y exclusión social en la UE en 2024. En ella, España aparece como el cuarto país con más porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social de toda la UE, sólo superada por Bulgaria, Rumania y Grecia.

Sánchez ha preferido grabar el citado podcast en lugar de asistir al homenaje de estado por las 69 víctimas mortales y un centenar de heridos en Urda. Moncloa y él mismo han justificado su ausencia durante toda la semana alegando: «Nunca he ido a oficios religiosos, que respeto profundamente» y añadiendo que sólo asiste a ceremonias aconfesionales.