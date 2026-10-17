Destrozan el altar que los vecinos levantaron en memoria de Maricarmen frente a su casa en Madrid

El altar que los vecinos levantaron en memoria de Maricarmen frente a su antigua casa, en el distrito madrileño de Retiro, ha sido retirado, según ha trascendido este sábado a través de una denuncia del Sindicato de Inquilinas. El homenaje estaba situado junto al portal de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde la mujer de 87 años había vivido durante siete décadas antes de ser desahuciada el 23 de septiembre.

Los vecinos habían colocado flores, velas y mensajes tras su fallecimiento, el 7 de octubre. Maricarmen permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el día del desalojo, cuando fue evacuada en camilla por sanitarios del Samur.

«Quienes hemos acompañado a Maricarmen los últimos siete años no vamos a permitir que destrocen su memoria de este modo. Pueden intentar destruir un altar y unas velas, pero saben que son incapaces de borrar todo lo que Maricarmen ha sembrado», ha publicado el Sindicato de Inquilinas en redes sociales.

Maricarmen residía en la vivienda desde 1956, con un contrato de alquiler de renta antigua firmado originalmente por su padre. El desahucio se ejecutó en el cuarto intento, después de que cientos de personas pasaran la noche frente al edificio para tratar de impedirlo.

Su caso impulsó las movilizaciones por la vivienda en Madrid. Una marcha bajo el lema Ni una Maricarmen más recorrió el centro de la capital hasta el Congreso de los Diputados y desembocó en la acampada de la Puerta del Sol.

El desahucio y el acuerdo con la propiedad

La batalla judicial comenzó después de que Urbagestión adquiriese el inmueble en 2018 y considerase extinguido el arrendamiento. Aunque una primera sentencia dio la razón a Maricarmen, la Audiencia Provincial falló después a favor de la propiedad. El Supremo inadmitió el recurso de su defensa en diciembre de 2023.

Días después del desalojo, sus representantes alcanzaron un acuerdo con la empresa, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. El pacto contemplaba un nuevo contrato de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos. Maricarmen aceptó la propuesta y podía regresar cuando recibiera el alta hospitalaria, pero murió sin volver a su casa.