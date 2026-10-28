El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, comparece hoy miércoles a las 13:00 horas a causa del trágico accidente ferroviario entre las localidades de Los Yébanes y Urda (Toledo). El siniestro se ha registrado a las 08:35 horas, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante, causando el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo. Tras el impacto, dos coches han caído por un terraplén y los vagones han quedado completamente calcinados.

Las autoridades ya han confirmado al menos 50 fallecidos. En el Iryo viajaban 146 pasajeros, entre ellos un bebé, mientras que el AVE trasladaba a 397 personas.