Alberto Núñez Feijóo, sobre pedro Sánchez y el declive del PSOE: «Es el alumno aventajado de Zapatero»

Alberto Núñez Feijóo acudió este miércoles 11 de noviembre al programa de El Hormiguero para ser entrevistado con motivo de la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre. El candidato del Partido Popular fue preguntado por parte del programa de su partido, donde él mismo se encargó de lanzar promesas electorales a los españoles de cara a alcanzar la presidencia el 29-N.

Cuando la entrevista se encaminaba a su final, Pablo Motos, presentador del programa, preguntó al candidato por un hipotético pacto entre los dos partidos más grandes del país. Núñez Feijóo confesó el respeto que tiene por un partido histórico, pero también cree que se encuentra en un declive desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pedro Sánchez, el alumno de Zapatero

El presidente del PP cargó duramente contra su principal contrincante en estas elecciones, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. «El alumno aventajado», así fue como Feijóo definió a Sánchez, relacionándolo con su «maestro» Zapatero. Según comentaba el invitado del programa, a los dos les unen los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista. De esta forma cerraba su argumentación, respondiendo que le era imposible confiar en un dirigente así.

Feijóo señaló a varias figuras del entorno socialista como las personas más influyentes para el presidente del Gobierno, mencionando explícitamente a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y al propio Rodríguez Zapatero.

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La ausencia de Sánchez en el funeral de Urda

Durante su intervención en el programa, Feijóo también habló de la ausencia del presidente en el funeral de Urda. Reprochó que no acudiera a la misa funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda, celebrada un día antes en la Catedral de Toledo, cuestionando directamente: «¿Es esto empatizar con las víctimas?».

Feijóo sostuvo que acudir al homenaje de las familias requiere «un poco de humanidad» y afirmó que acompañar a los afectados es «lo mínimo que se le puede pedir a un político». Señaló que no basta con mostrar solidaridad ante las cámaras si luego el presidente del Gobierno no está presente en la despedida de los fallecidos.