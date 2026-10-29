La Semana de la Ciencia 2026 en la Universidad Isabel I contará con actividades sobre inteligencia artificial, salud, patrimonio y economía

La Universidad Isabel I participará un año más en la Semana de la Ciencia en Castilla y León 2026, que tendrá lugar del 9 al 13 de noviembre, con un programa de conferencias y actividades divulgativas sobre inteligencia artificial, patrimonio, psicología, economía y salud. Las propuestas incluyen sesiones presenciales y online, algunas de ellas abiertas al público, mientras que otras requieren inscripción previa a través de la página web de la Semana de la Ciencia.

Las actividades comenzarán el lunes 9 de noviembre, de 16:00 a 17:00 horas, con la charla “Tras la fachada de las redes sociales: los datos y algoritmos que nos controlan”, dirigida a los estudiantes del Colegio Internacional Campolara. Es una charla introductoria sobre analítica de datos, sus aplicaciones en distintos ámbitos y las herramientas básicas para iniciarse en esta disciplina.

Ese mismo día, de 18:00 a 19:00 horas, se celebrará en la Universidad Isabel I la conferencia online “Huellas de América en Castilla y León: arte, intercambio y patrimonio”, que también podrá seguirse en streaming previa inscripción. La conferencia analiza las obras artísticas iberoamericanas en la región y los intercambios culturales y artísticos que representan, además de analizar su estudio, conservación y valor patrimonial.

El martes 10 de noviembre tendrá lugar la conferencia online “L’Imaginaerum, la pedagogía de la imaginación”, de 10:00 a 11:00 horas, centrada en las posibilidades de la inteligencia artificial y las imágenes como herramientas de aprendizaje. Se abordará esta infraestructura educativa abierta, gratuita y de gran valor pedagógico que permite a los docentes incorporar nuevas formas de aprendizaje en el aula. Se trata de una herramienta que explora la imaginación, la pedagogía visual y el pensamiento crítico además de la comprensión de conceptos complejos y el aprendizaje colaborativo.

A continuación, la Sala Sílex de la Universidad Isabel I acogerá dos actividades de libre asistencia presencial: “¿Es seguro este lugar? La ciencia detrás de nuestra percepción del riesgo”, de 11:00 a 12:00 horas. Los profesores explorarán sobre cómo las experiencias, las emociones y la información que tenemos son los elementos de nuestra percepción del riesgo. Para ello se verán ejemplos prácticos y herramientas como la realidad virtual o el seguimiento ocular, que pueden contribuir a diseñar entornos más seguros y accesibles.

La segunda actividad, titulada “Percepción y reconocimiento en los trastornos neurocognitivos”, tendrá lugar a continuación, de 12:00 a 13:00 horas. En ella se hablarán de las principales alteraciones de la percepción y el reconocimiento, conocidas como Síndromes de Identificación Errónea, que pueden darse en pacientes con trastornos neurocognitivos.

El jueves 12 de noviembre se impartirá en el Colegio Saldaña de 12:00 a 13:00 horas, la charla “¿Necesitamos todavía los bancos? El futuro del dinero y las finanzas”, dirigida a un grupo cerrado de estudiantes. En esta actividad los alumnos aprenderán sobre educación financiera, acercándoles a la Economía a través de los bancos.

Por la tarde, la Universidad Isabel I acogerá la XII Jornada Anual de Parkinson, que combinará la divulgación de avances científicos sobre esta enfermedad con la entrega de los Premios “Gracias Párkinson Burgos”, que reconocen el compromiso social y sanitario de las personas que han colaborado con la asociación de manera significativa a lo largo del último año.

La programación concluirá el viernes 13 de noviembre con una nueva sesión de la conferencia sobre el futuro del dinero y las finanzas en el Colegio Saldaña. La cita será de 12:00 a 13:00 horas.

Los alumnos de la Universidad y demás personas interesadas pueden consultar el programa completo y formalizar su inscripción en las actividades que lo requieran a través de la página web de la Semana de la Ciencia en Castilla y León 2026. Las sesiones señaladas como de libre asistencia no necesitan inscripción, mientras que las actividades organizadas para grupos cerrados están reservadas a sus participantes en los centros escolares.