Trump dice que no atacará Irán antes de las elecciones de noviembre y el petróleo se desploma

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha señalado en un mensaje en su red social que no atacará Irán antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, como se había especulado, lo que ha provocado la inmediata caída del precio del petróleo. El crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba por encima de los 105,4 dólares el barril antes del mensaje de Trump y ha caído hasta los 103,6 dólares inmediatamente después.

Aún así, a esta hora el precio del barril Brent sube en la jornada de este jueves más de un 3,5%.

El presidente estadounidense ha señalado en su red social que «no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato» de noviembre.

La prensa estadounidense había publicado el miércoles que el Pentágono había presentado a Trump la opción de un ataque a Irán antes de las elecciones de noviembre, aunque matizaban que la decisión estaba todavía en debate.

Esto ha provocado la inmediata reacción de los mercados. El precio del petróleo volvió a superar los 108 dólares el barril y las bolsas sufrieron un importante castigo. El Ibex 35 español ha perdido este jueves otro 0,99% y ha cedido los 19.000 puntos.

La realidad de la guerra de Irán cambia al momento, pero actualmente un acuerdo de paz parece estar lejos. Las hostilidades en el estrecho de Ormuz han crecido, el tráfico de barcos ha empeorado y la economía mundial lo nota.

Las autoridades iraníes confirmaron el miércoles que las negociaciones estaban paradas, al tiempo que su ejército ha aumentado sus ataques a buques mercantes.