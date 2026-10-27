La organización de autónomos UPTA reelige presidente a Eduardo Abad para otros cuatro años más

El actual presidente de la organización de autónomos UPTA, Eduardo Abad, ha sido reelegido este martes en el cargo por otros cuatro años más con un apoyo del 87% durante el VI Congreso Nacional de la entidad, que se ha celebrado en Logroño.

Durante su intervención en el Congreso, Abad ha abogado por igualar los derechos de los trabajadores autónomos con los de los trabajadores por cuenta ajena, «porque somos autónomos, no empresarios».

Acompañado del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, Abad ha resaltado que UPTA cuenta desde hoy con una nueva junta directiva, una nueva dirección de la organización que tratará de continuar defendiendo a los autónomos.

El reelegido presidente de UPTA ha asegurado que «esta organización está al servicio de las mujeres y de los hombres que trabajan a diario levantando la persiana de su negocio, que padecen como nadie la brutalidad de aquellos que les arrebatan nuestros recursos económicos para forrarse únicamente».

«Tenemos que pagar alquileres de nuestros negocios, tenemos que pagar alquileres de vivienda, tenemos que estar sometidos a una situación muy parecida a la que tienen los trabajadores o igual a la que tienen los trabajadores por cuenta ajena, por lo que queremos igualar los derechos, somos autónomos, no empresarios», ha destacado.

Ante ello, ha afirmado que «vamos a defender con uñas y dientes, la protección social, y sobre todo el sistema de pensiones, el bienestar».

Abad ha indicado que «es un compromiso y una responsabilidad volver a dirigir esta organización durante este próximo mandato».

«Nos sentimos responsables del camino que tenemos por delante, que será un camino muy duro y que será un camino que tendremos que seguir peleando cada avance social, cada decisión fiscal, cada decisión en el ámbito de protección que sin duda alguna vamos a estar y vamos a continuar desarrollando», ha añadido.

En su opinión, las medidas que afectarán a los autónomos en los próximos años vendrán marcadas por los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre. Para Abad, no puede haber dudas sobre el sistema de protección social, por lo que quien lo ponga en cuestión, advertido, «tendrá a UPTA, enfrente».

El recién reelegido presidente de la organización de autónomos ha manifestado que los retos del colectivo pasan precisamente por mejorar la protección social, bajar la fiscalidad, así como «llegar a la igualdad, avanzar en un nuevo modelo de trabajo por cuenta propia, cambiante, en el que cientos de miles de extranjeros vienen a España para contribuir, para hacer que la economía crezca, para hacer que no se pierdan actividades, sobre todo en los ámbitos más necesitados, que son los ámbitos rurales».

«Una adaptación también a las nuevas tecnologías, a la irrupción de la inteligencia artificial y en saber gestionar esos nuevos retos que se llaman la inteligencia artificial», son otros objetivos que ha expuesto Abad.

Elecciones de noviembre

Preguntado por las elecciones generales del 29 de noviembre, ha indicado que desde UPTA no quieren «retroceder en derechos». «Cuestionar las pensiones públicas es retroceder. Los autónomos que tienen que pagar un alquiler de su vivienda y un alquiler de su local comercial no pueden seguir en la senda de esta política económica de pirañas que solamente vienen a comer el pastel», ha lamentado.

UPTA, ha afirmado Abad, «va a estar del lado de los autónomos y va a estar del lado de los trabajadores; va a estar, evidentemente, del lado de progresar, todos juntos, sin nadie atrás».

Preguntado por los periodistas acerca de si un Gobierno de PP y Vox haría retroceder al país, ha señalado que «desde luego». «Lo que estamos escuchando y los posicionamientos que se están poniendo de manifiesto no van a significar un avance; van a significar un retroceso, pero no un retroceso en la protección social solo, sino también que los que más tienen, van a poder tener más», ha advertido.

«No basta con mensajes simplistas y tener mensajes de fuegos artificiales, por lo que aquí hay que poner las cartas boca arriba y saber cada uno lo que pretende hacer», ha señalado Abad.

Eduardo Abad lleva al frente de UPTA más de diez años, primero como secretario general y después como presidente, tras el cambio de denominación que llevó a cabo la organización de la máxima responsabilidad ejecutiva.

Abad, que tomó el relevo a Sebastián Reyna al frente de la organización en mayo de 2016, nació en Villagarcía de Arousa, Pontevedra, en 1972.

Vinculado a los sectores de comercio y hostelería, Eduardo Abad fundó en 2001 la Asociación del Autónomos del Salnés y es presidente de la Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar (Agtamar).