Javier Díaz-Giménez, experto en finanzas: «Si tú quieres que haya más alquileres la respuesta es elemental: tienes que proteger más a los rentistas»

Aumentar la oferta de viviendas disponibles para alquilar es uno de los principales debates del mercado inmobiliario. El economista Javier Díaz-Giménez sostiene que, para lograr este objetivo, es necesario ofrecer mayores garantías a los propietarios. Así lo explica en un vídeo publicado en YouTube por «El Gris Importa Podcast», donde asegura que «si tú quieres que haya más alquileres, la respuesta es elemental: tienes que proteger más a los rentistas».

Díaz-Giménez defiende que las políticas de vivienda también deben tener en cuenta los intereses de quienes ponen sus inmuebles en alquiler. En su opinión, cuando los propietarios perciben que tienen menos garantías, pueden perder la confianza y mostrarse menos dispuestos a alquilar sus viviendas. Para ello, alude a figuras como «la pobre huerfanita» y la «malvada vizcondesa», con las que ilustra la imagen que, a su juicio, puede proyectarse sobre los inquilinos y los rentistas en el debate sobre el acceso a la vivienda.

El debate sobre el mercado del alquiler

Díaz-Giménez señala que «todo el mundo ha empezado su vida alquilando un piso», una situación que considera habitual en las primeras etapas de la vida. Para respaldar su argumento, el economista ofrece un dato sobre el mercado residencial español: «El 16% de los hogares españoles son inquilinos, lo que quiere decir que el 84% de los hogares de los españoles son propietarios». Asimismo, sostiene que «el problema de los alquileres en España, que es un problema grave para un grupo determinado de personas vulnerables, es un problema absolutamente minoritario que afecta a un número pequeño de hogares españoles».

Por otro lado, critica la gestión de la vivienda y asegura que las medidas adoptadas han tenido efectos contraproducentes.

«Todas las medidas tomadas son contraproducentes, pero nadie habla de números, nadie habla de cuánto han subido o han bajado los alquileres, de cómo ha cambiado la oferta del alquiler desde la aprobación de la ley de la vivienda, especialmente en aquellas zonas tensionadas».

De los 4.005 desahucios registrados durante el primer trimestre de 2026, el 65% estuvieron relacionados con contratos de alquiler. Esta cifra engloba principalmente los procedimientos por impago de rentas en distintos tipos de inmuebles, no únicamente en viviendas. Figueres, que agrupa 68 municipios de la provincia de Gerona, se sitúa entre las zonas con mayor número de lanzamientos relacionados con el alquiler por habitante, con una tasa de 171 por cada 100.000 habitantes. A continuación aparecen Terrassa, en Barcelona, y Sigüenza, en Guadalajara, ambas con más de 130 lanzamientos por cada 100.000 habitantes.

En este contexto, Díaz-Giménez defiende que facilitar los procedimientos de desahucio contribuiría a aumentar la oferta de alquiler y moderar los precios. «Prohibir los desahucios como prohibir los suspensos, son cosas realmente estúpidas, que generan que simplemente la prohibición de los desahucios genera más desahucios porque reduce el alquiler, aumenta el coste de alquiler y aumenta los desahucios

¿Sabes cuál es la manera de reducir los desahucios? Permitirlos. Cuantos más desahucios hay, más alquileres hay, más baja el precio del alquiler y menos desahucios hay. Estar a favor de los vulnerables es favorecer los desahucios. Aceptemos esto, pensémoslo y convenzámonos».

Retirada de viviendas del mercado

El 88,9% de las agencias inmobiliarias asegura haber detectado efectos en el mercado del alquiler habitual tras las medidas incluidas en los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Así lo recoge un estudio exprés de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), elaborado a partir de las respuestas de más de 600 agencias de las principales capitales de provincia y ciudades españolas.

Los primeros datos recopilados por la organización durante los últimos 10 días reflejan que 4.235 inmuebles han salido del mercado del alquiler residencial o se han destinado a otros usos. De ellos, 2.067 viviendas se han retirado del alquiler habitual, 1.224 se han trasladado al mercado de compraventa y otras 944 se han destinado a distintas modalidades de arrendamiento.

Según el estudio, la retirada de viviendas del mercado del alquiler residencial habitual es la consecuencia más señalada por las agencias: el 78,1% afirma haber observado esta situación, con una media de 3,78 inmuebles retirados por cada inmobiliaria. Ante la preocupación que esta situación genera entre los pequeños propietarios, la federación prevé que el volumen de operaciones de alquiler podría reducirse entre un 25% y un 30% durante las próximas semanas.

El presidente de la FAI, José María Alfaro, ha asegurado comprender el malestar social por las dificultades para acceder a una vivienda, el esfuerzo económico que soportan los inquilinos y la problemática de los desahucios. Sin embargo, ha advertido de que los últimos cambios normativos están teniendo «graves consecuencias».

Por un lado, alerta de que la reducción y el retraso en la firma de contratos pueden dejar a numerosas familias sin opciones para encontrar una vivienda de alquiler. Por otro, considera que las medidas no ofrecen garantías suficientes a los pequeños propietarios frente a posibles impagos, ya que su protección depende de un «laberinto de trámites burocráticos y de competencias entre administraciones».