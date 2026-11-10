BBVA ha colocado este martes 1.000 millones de euros en bonos contingentes convertibles (‘CoCos’ o AT1), en una operación que ha registrado una fuerte demanda por parte de los inversores, que ha llegado a alcanzar los 8.250 millones de euros, más de ocho veces el importe ofrecido, según ha informado la entidad.

El elevado apetito inversor por este tipo de deuda bancaria ha permitido a BBVA reducir el interés de la emisión hasta el 6,5%, frente al 7,125% con el que había salido inicialmente al mercado.

La operación, gestionada por Barclays, BBVA, Bank of America, Deutsche Bank y Natixis, se enmarca en el adelanto del plan de financiación del grupo para 2027 y tiene como objetivo reforzar su colchón de capital adicional de nivel 1 (AT1).

El tipo de interés será fijo, aunque, si los bonos no se amortizan en la fecha prevista, pasará a ser variable, vinculado al índice ‘mid swap’ a cinco años más un diferencial por determinar.

Undécima emisión de deuda

Con esta operación, BBVA suma once emisiones de deuda en lo que va de año, en un ejercicio marcado por su actividad en los mercados de capitales. El banco inició el calendario en enero con una emisión sénior no preferente de 2.000 millones de euros, la mayor en esta divisa de las últimas dos décadas. En febrero colocó otros 2.500 millones de dólares en deuda sénior no preferente, mientras que en abril captó 2.250 millones de dólares mediante una operación de doble tramo que combinó deuda sénior no preferente e instrumentos AT1.

En junio realizó dos nuevas operaciones, una emisión verde sénior no preferente por 1.250 millones de euros y otra de cédulas hipotecarias por 2.250 millones. En agosto acudió de nuevo al mercado con una colocación de 2.300 millones de dólares en tres tramos.

En septiembre, BBVA emitió 1.250 millones de euros en bonos verdes sénior preferentes y 600 millones de libras en deuda sénior no preferente. A estas operaciones se sumaron otras dos colocaciones, una de 390 millones de francos suizos mediante bonos verdes sénior preferentes y otra de 2.050 millones de dólares en deuda sénior no preferente.