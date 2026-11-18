La inflación vuelve a situar a España en una posición desfavorable frente a sus principales socios europeos. Los precios aumentaron un 4,9% interanual en octubre, frente al 4% registrado en la eurozona, según los últimos datos publicados por Eurostat y el Instituto Nacional de Estadística (INE). España se convierte así en la segunda gran economía del euro con mayor inflación, únicamente por detrás de Italia, en un contexto que pone a prueba el optimismo económico del Gobierno de Pedro Sánchez.

La comparación con las principales potencias europeas evidencia la brecha inflacionista. Italia encabeza las cuatro mayores economías de la eurozona con una tasa del 5,6%, seguida de España (4,9%), Francia (3,7%) y Alemania (2,9%). De esta forma, los precios crecen en España dos puntos porcentuales más rápido que en Alemania y 1,2 puntos más que en Francia.

La inflación de la eurozona repuntó dos décimas en octubre, hasta el 4%, su nivel más elevado desde septiembre de 2023. Sin embargo, España continúa nueve décimas por encima de esa referencia, aunque el diferencial se ha reducido ligeramente respecto a septiembre.

Los precios energéticos al alza

El encarecimiento energético continúa siendo uno de los principales focos de presión sobre los precios españoles, pese a los esfuerzos del Gobierno por impulsar las renovables. Según el último análisis de Funcas, los productos energéticos acumularon una subida interanual del 20,8% en octubre, aunque moderaron ligeramente su tasa respecto al mes anterior.

Los datos del INE también reflejan importantes incrementos en partidas vinculadas al gasto cotidiano. El transporte registró una inflación del 10,3%, mientras que el grupo de vivienda alcanzó el 7,6%, cuatro décimas más que en septiembre, impulsado por el encarecimiento del gas.

Por su parte, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,4% interanual, mientras que las actividades recreativas, deportivas y culturales registraron una subida del 4,1%, favorecida por la evolución de los precios de los paquetes turísticos.

En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,6% en octubre, con incrementos destacados en vestido y calzado (7,9%), alimentación (1,2%) y vivienda (1,3%). La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, permaneció en el 3,1%, reflejando la persistencia de las presiones sobre los precios.

Revisiones al alza para 2027

Las previsiones tampoco anticipan una moderación inmediata. Funcas estima que la inflación española se situará en el 4,6% tanto en noviembre como en diciembre, con una media anual del 3,7% en 2026.

Además, el organismo ha revisado al alza su previsión para 2027, hasta el 3,2%, debido a las tensiones inflacionistas persistentes, especialmente en los servicios, cuyos precios aumentaron un 4,1% en octubre.

La evolución de los precios añade presión sobre el poder adquisitivo de los hogares y plantea un desafío para el Ejecutivo. Aunque el Gobierno reivindica la fortaleza del crecimiento económico, España continúa registrando una inflación superior a la de sus principales socios europeos, mientras las previsiones apuntan a que el encarecimiento de la vida seguirá condicionando la economía durante los próximos meses.