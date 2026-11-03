Ignacio Galán, Colegiado de Honor 2026 del Colegio de Economistas de Madrid: «Siempre me acompañaron valores como esfuerzo y respeto»

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, ha sido nombrado Colegiado de Honor 2026 del Colegio de Economistas de Madrid este martes en un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. Un nombramiento que reconoce sus más de cinco décadas de trayectoria profesional y su papel clave en la construcción de Iberdrola como primera compañía eléctrica de Europa y la segunda del mundo.

La ceremonia, presidida por Amelia Pérez Zabaleta, decana-presidenta del Colegio de Economistas de Madrid, ha contado con la participación de Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), ex gobernador del Banco de España y candidato a presidir el Banco Central Europeo, como encargado de pronunciar la laudatio de Galán.

Durante su intervención, Hernández de Cos ha destacado la capacidad de Galán para anticipar las transformaciones del sector energético y convertir su visión empresarial en inversión y creación de valor. «Vio que la electrificación iba a jugar un papel muy relevante en la economía y supo convertir esa visión en inversión y en creación de valor», ha señalado.

El economista ha repasado la trayectoria profesional del presidente ejecutivo de Iberdrola, la cual se extiende a más de cinco décadas, desde sus primeros pasos en Tudor y su experiencia en Alemania hasta su llegada a Iberdrola hace 25 años.

En este repaso subrayaba la capacidad de Galán para combinar tecnología y gestión empresarial, así como su liderazgo en la transformación de la compañía. Éste ha sido un proceso que ha permitido a Iberdrola consolidarse como referente internacional y recientemente alcanzar la primera posición mundial del sector por capitalización bursátil.

La electrificación, una oportunidad para Europa

En su discurso, Ignacio Galán ha expresado su gratitud al Colegio de Economistas de Madrid, a Pablo Hernández de Cos y a todas las personas que le han acompañado durante su trayectoria profesional.

También ha dedicado unas palabras a su mujer y sus cuatro hijos, así como a sus compañeros, al equipo directivo y a los consejeros de Iberdrola y, además, ha trasladado su pésame a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y ha dedicado unas palabras en especial a Fátima Báñez: «Ha sido una persona y una economista magnífica y muy apasionada por rendir a la sociedad; ha sido un privilegio haberla conocido y haber trabajado con ella».

El presidente de Iberdrola ha destacado el significado especial que tiene recibir un reconocimiento de una institución económica siendo él ingeniero. «Es un honor que el Colegio de Economistas de Madrid conceda esta distinción, no a un economista, sino a un ingeniero», ha manifestado.

Más allá del agradecimiento institucional, Galán ha aprovechado la ocasión para trasladar su punto de vista acerca de los desafíos energéticos que afronta Europa, defendiendo que la electrificación es una oportunidad de «cambio estructural» para Europa, que permitiría abandonar un modelo intensivo en gasto energético y dependiente de las importaciones de combustibles fósiles para avanzar hacia otro basado en la inversión productiva y el alto valor añadido.

Para hacer posible esta transformación, ha señalado que serán necesarias inversiones superiores a los 200.000 millones de euros anuales durante los próximos diez años, de las que aproximadamente la mitad deberán destinarse a las redes eléctricas.

Galán ha señalado también que la disponibilidad de energía segura condiciona cada vez más la producción industrial y la competitividad de las economías. En este sentido, ha puesto en guardia sobre el hecho de que la dependencia energética supone una vulnerabilidad para Europa tanto desde el punto de vista económico como estratégico.

125 años de historia y nuevas perspectivas de crecimiento

Este reconocimiento coincide con que Iberdrola celebra su 125 aniversario y con que Galán cumple también 25 años frente a la presidencia ejecutiva de Iberdrola.

Al recordar su trayectoria, el presidente ejecutivo remarcaba la importancia de los valores que le han acompañado desde sus inicios en la presidencia: «Esfuerzo, compromiso con la empresa, honradez, lealtad, trabajo en equipo y el respeto».

Además, ha destacado las perspectivas de crecimiento de la demanda eléctrica durante la era de la electrificación. Según ha avanzado, la compañía afronta «las mayores perspectivas de crecimiento de su historia», con programas de inversiones que pueden llegar a alcanzar los 80 millones de euros en cinco años y elevar su beneficio neto hasta los 10 millones.

El acto ha finalizado con Amelia Pérez Zabaleta destacando la aportación del nuevo Colegiado de Honor a la institución y la profesión económica. Según Zabaleta, su incorporación «no solo dignifica la institución, sino que sirve de estímulo para seguir defendiendo el rigor profesional».