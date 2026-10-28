Renfe lanza un servicio alternativo de transporte desde Madrid a Ciudad Real y Puertollano

Renfe ha establecido un servicio lanzadera desde Madrid a Ciudad Real y Puertollano para facilitar la movilidad de los viajeros tras el accidente producido este miércoles a las 8.53 horas entre un AVE y un tren de Iryo en el entorno de la localidad de Urda (en la provincia de Toledo).

La circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida por el accidente. La lanzadera de Renfe se habilita para los viajeros que ya tenían un billete de Renfe para hoy, 28 de octubre, en esta línea.

Los trenes procedentes de Madrid con destino a Andalucía tendrán salida desde la vía 4 de la estación Atocha Cercanías. Habrá cinco frecuencias hacia Ciudad Real y Puertollano, fijadas a las 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 y 22:30 horas.

En el itinerario en sentido opuesto, las salidas desde Ciudad Real con destino a la capital de España están programadas a las 15.00, 17.00, 19.30 y 21.00 horas.

Las personas que viajen con origen o destino en Puertollano deberán hacer transbordo en Ciudad Real. En el servicio con salida de la estación de Atocha a las 18:00 horas, el trayecto entre Ciudad Real y Puertollano se realizará en autobús.

Las compañías ferroviarias afectadas han activado sus respectivos protocolos de emergencia y atención a las víctimas. Para coordinar la atención, Renfe habilitó el teléfono gratuito 900 10 10 20 para las personas afectadas y sus familiares. Iryo dispuso el número de atención a afectados 900 001 403 con el fin de facilitar la consulta de información y prestar la asistencia requerida.

De manera alternativa, Iberia ha topado los precios de sus vuelos desde Madrid a Andalucía a 99 euros para billete turista hasta el 8 de noviembre. Además, la aerolínea ha habilitado este miércoles una conexión adicional entre Madrid y Málaga.