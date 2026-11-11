ACS dispara un 20,5% su beneficio en los primeros nueve meses del año hasta los 789 millones de euros

El Grupo ACS obtuvo en los primeros nueve meses de 2026 un beneficio neto atribuible de 789 millones de euros, lo que supone un incremento del 20,5% respecto al mismo periodo del año anterior, un 21,3% al ajustarse por el efecto del tipo de cambio. El beneficio por acción (BPA) se sitúa en 3,02 euros.

Excluido el resultado extraordinario registrado en 2025, el beneficio neto ordinario del Grupo aumentó un 35%, en línea con el límite superior del objetivo de crecimiento para 2026 (30-35%).

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) del Grupo alcanzó los 2.506 millones de euros, un 13% superior que en el mismo periodo de 2025. Destaca el fuerte crecimiento de Turner y de la actividad de Ingeniería y Construcción, con una mejora de sus márgenes operativos.

Por su parte, el beneficio ordinario de explotación (EBIT) se situó en 1.807 millones de euros, un 20,7% más que el año anterior (21,2% ajustado por tipo de cambio).

Diversificación Internacional

Las ventas del Grupo ACS en el periodo alcanzaron los 41.262 millones de euros, un 14% más ajustado por tipo de cambio, gracias al sólido comportamiento de todas las actividades.

A cierre de septiembre de 2026, la cartera alcanzó un récord de 110.994 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24% interanual, equivalente a más de dos años de ventas. Este avance responde al aumento del volumen de adjudicaciones registradas en el ejercicio, que se situó en los 56.228 millones de euros, un 28,2% más, reflejando un ratio de pedidos sobre facturación (book-to-bill) de 1,4 veces en los últimos doce meses.

Este crecimiento está especialmente impulsado por los mercados de infraestructuras de nueva generación, con especial énfasis en la construcción de centros de datos, con una cartera de aproximadamente 26 mil millones de euros, un 94% más interanual.

Más allá de la Infraestructura Digital, la diversificación del Grupo favorece el crecimiento en otros mercados estratégicos de alto crecimiento, como Energía, Agua e Industria (incluyendo Nuclear), Minerales Críticos y Defensa, cuya cartera, en su conjunto, ha crecido un 67,5%.

Turner gana un 44% más

En el desglose por divisiones, se observa el impulso sobre todo de la estadounidense Turner, que logró un beneficio neto atribuible de 524 millones, tras crecer un 44,2% frente al mismo periodo de 2025.

Turner también presentó un crecimiento de ventas del 23,8% ajustado por tipo de cambio, impulsado principalmente por los centros de datos y con «tendencias sólidas» en los sectores de Aviación, Seguridad y Defensa, y Biofarma, a lo que se añade un Ebitda de 905 millones, un 41% más interanual.

De su lado, la filial australiana, Cimic, ganó 157 millones, un 22,1% más, y el área de Ingeniería y Construcción tuvo un beneficio de 192 millones, con un alza del 21,8%. Sus ventas alcanzaron los 8.208 millones de euros, con una contribución «cada vez mayor» de los mercados estratégicos en crecimiento, especialmente los de Centros de Datos, Energía y Seguridad y Defensa, ha resaltado la empresa.

El área de Ingeniería y Construcción elevó sus ingresos un 9,5% ajustados por tipo de cambio, impulsados por los sectores de Seguridad y Defensa y por Energía, Agua e Industria, mientras que en Infraestructuras -donde operan Abertis, Iridium y ACS Digital & Energy- destaca el crecimiento de las ventas de Abertis, de un 4%.

Mejora financiera y liderazgo en bolsa

En el plano financiero, el Grupo ACS cerró septiembre de 2026 con una deuda neta de 908 millones de euros, lo que supone una mejora de 1.319 millones desde septiembre de 2025.

En los últimos doce meses, el flujo de caja operativo neto ascendió a 2.385 millones, mientras que en este periodo las inversiones subieron a 2.705 millones y la remuneración del accionista alcanzó los 890 millones.

El grupo invirtió 2.172 millones en los primeros nueve meses de este año y apunta en concreto al desarrollo de centros de datos, la adquisición de la participación minoritaria restante de Thiess y el incremento de la participación en Hochtief.

Por otra parte, ACS ha liderado las ganancias en el Ibex 35, con una subida del 3,11% que le ha permitido llegar hasta los 92,95 euros por acción.