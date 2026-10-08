EasyJet prevé completar en 2027 su venta a Apollo por 6.700 millones de euros

Kenton Jarvi, consejero delegado de EasyJet, ha avanzado que la compra de Apollo Global Management para adquirir la low cost británica por 5.700 millones de libras (6.725 millones de euros) va encaminada a completarse el próximo año de 2027.

«No veo ningún obstáculo real por parte de los accionistas, eso es lo que me han dicho», ha declarado durante una rueda de prensa organizada por Airlines for Europe (A4E), siendo su primera comparecencia antes los medios tras acordarse la operación.

En concreto, Apollo acordó comprar la aerolínea el pasado agosto tras meses de cortejo en una guerra de ofertas junto con Castlelake, que finalmente se retiró de la puja.

Actualmente, el mayor accionista de la empresa es la familia del fundador, Stelios Haji-Ioannou, con una participación del 15,3%, el cual tendrá voz en el consejo de administración en el futuro, según ha afirmado Jarvis.

Apollo, al ser empresa estadounidense, no puede obtener el control total de EasyJet, ya que opera bajo la normativa británica y europea, que exige que la propiedad mayoritaria y el control estén en manos de ciudadanos de la región, lo que significa que la empresa necesita un socio.

Expansión de EasyJet en España

En abril, EasyJet decidió reabierto su base en Palma para la temporada de verano, que abarca de marzo a octubre, con una programación de 3 millones de asientos disponibles, lo que representa un aumento de más del 9% en comparación con el mismo periodo de 2024.

La estrategia de crecimiento sostenido de EasyJet en Mallorca se refleja también en la expansión de su red de rutas, según ha indicado la compañía. Además, este verano EasyJet amplió su oferta de destinos desde Palma con cinco rutas más, añadiendo a Leeds Bradford, Milán Linate, Palermo, Estrasburgo y Zúrich.