La nueva crema ‘súper ventas’ de Mercadona: hidrata e ilumina el rosto con niacinamida y colágeno y es perfecta para mayor de 45 años

Los productos cosméticos inspirados en las rutinas de belleza de Corea del Sur, conocidos como K-Beauty, se han convertido en un fenómeno global. Esta tendencia también ha llegado a Mercadona con su nueva línea K-Skin, que incluye dos productos: un sérum con efecto lifting y una crema facial con niacinamida y colágeno que aporta luminosidad y un aspecto más terso y jugoso al rostro.

La crema-gel facial Hidrata & Ilumina se presenta en un tarro con una base de gel y pequeñas cápsulas de crema. Entre sus ingredientes destacan la niacinamida y el colágeno, dos componentes habituales en los productos de cuidado de la piel. Según indica el envase, está formulada para todo tipo de pieles y permite mezclar ambas texturas al aplicarla sobre el rostro.

La nueva crema hidratante con niacinamida y colágeno de Mercadona

La niacinamida, conocida también como vitamina B3, es un ingrediente habitual en productos destinados al cuidado de la piel. Entre sus beneficios estudiados destaca su capacidad para ayudar a mantener la barrera cutánea, esencial para reducir la pérdida de agua y conservar la hidratación.

El colágeno, por su parte, es una proteína presente de forma natural en la piel que desempeña un papel clave en su firmeza y estructura. La aplicación tópica actúa como un agente hidratante, ayudando a retener la humedad en la superficie de la piel. Esto ayuda a mantenerla más suave, flexible y tersa, mejorar el aspecto general del rostro.

Una de las principales características de la nueva crema coreana de Mercadona es su modo de aplicación. Según las indicaciones del envase, hay que recoger una cápsula y una pequeña cantidad de gel con ayuda de la espátula. A continuación, se mezclan ambas texturas y se extienden suavemente por el rostro hasta que se absorban. Lo ideal es utilizarla sobre la piel limpia y seca, tanto por la mañana como por la noche.

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Modo de aplicación

Por un lado, la crema presenta una textura de gel transparente, ligera y agradable al tacto. Por otro, contiene pequeñas cápsulas con niacinamida y colágeno. La propuesta consiste en combinar ambas texturas para conseguir un efecto buena cara, ayudando a mejorar la apariencia de la elasticidad, unificar el tono y aportar luminosidad al rostro.

Para aplicarla, basta con recoger una pequeña cantidad de gel y una cápsula con la espátula incluida en el envase. Después, hay que mezclar ambas texturas y extenderlas sobre el rostro mediante un suave masaje hasta su completa absorción. La crema está indicada para todo tipo de pieles y busca aportar hidratación, suavidad y luminosidad. Además, se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche.

La crema facial gel Hidrata & Ilumina K-Skin de Deliplus se vende en Mercadona por 6,50 €. El envase contiene 50 ml y su precio equivale a 13,00 € por cada 100 ml.

Rutina facial paso a paso

La limpieza es el primer paso de cualquier rutina de cuidado facial, ya que eliminar los restos de maquillaje, el exceso de grasa, el sudor y las impurezas acumuladas. Para ello, se puede recurrir a productos como el agua micelar, la leche limpiadora o un desmaquillante específico. Si se busca una limpieza más completa, también es posible utilizar un gel o aceite limpiador adaptado al tipo de piel.

El tónico facial es un producto que refresa y aporta hidratación, dependiendo de su formulación. Existen diferentes tipos, como los tónicos hidratantes, los destinados a regular el exceso de grasa y los que contienen ingredientes exfoliantes suaves.

Por su parte, el sérum se utiliza para complementar la rutina de cuidado facial mediante ingredientes específicos. Tiene una textura ligera y puede estar formulado para aportar hidratación, mejorar la apariencia de las manchas o suavizar las líneas de expresión. Por lo general, se aplica después de la limpieza y del tónico, pero antes de la crema hidratante.

La piel que rodea los ojos es especialmente delicada y puede presentar sequedad, pequeñas arrugas o signos de cansancio. Por este motivo, los expertos en belleza recomiendan aplicar un producto específico para esta zona, formulado para proporcionar hidratación y mejorar su aspecto. El contorno de ojos suele aplicarse en pequeñas cantidades, mediante ligeros toques con la yema de los dedos y sin frotar.

La crema hidratante es uno de los pasos fundamentales de una rutina facial, ya que ayuda a mantener la piel hidratada y a reforzar su barrera protectora. Las fórmulas ligeras son más adecuadas para las pieles grasas o mixtas, mientras que las texturas más nutritivas son la mejor opción para las pieles secas.

La protección solar es el último paso de la rutina facial de la mañana y uno de los más importantes para prevenir los daños causados por los rayos UVB y UVA. Se debe utilizar incluso cuando el cielo está nublado, ya que la radiación ultravioleta puede atravesar las nubes.