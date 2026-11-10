Carmen Sánchez, abogada española con 7 casas en propiedad: «Los jóvenes no quieren trabajar ni ahorrar»

Independizarse supone una de las principales preocupaciones y mayores problemas a los que se enfrentan los jóvenes españoles en la actualidad. El encarecimiento del metro cuadrado, con la correspondiente subida exponencial del precio de la vivienda, sumada a la cada vez mayor entrada que se solicita al pedir una hipoteca, ha echado más leña al fuego.

Debido a esta situación, Carmen Sánchez, abogada y propietaria de siete inmuebles, dio su punto de vista en el programa Espejo Público sobre el esfuerzo y la madurez económica de las nuevas generaciones. La letrada sostiene que controlar los gastos y apartar una cuantía de los ingresos puede favorecer a la hora de comprar una vivienda.

Sánchez utilizó la figura de su hijo, que con 23 años compatibilizaba sus estudios universitarios con un trabajo en Cataluña mientras ahorraba el dinero que ingresaba para comprar una casa. La propietaria estimó que podría llegar a juntar la cantidad suficiente para dar la entrada de una vivienda a los 24 o 25 años. Asimismo, recriminó a los jóvenes el gasto en cosas que cree innecesarias, como teléfonos de alta gama, fiestas o viajes.

Dos puntos de vista sobre la emancipación

La titular de siete inmuebles expuso que, gracias a su esfuerzo y el apoyo financiero a través de hipotecas y avales familiares, consiguió adquirir sus propiedades. A pesar de ello, con el paso de los años admite que el contexto no es el mismo.

«Los jóvenes no quieren trabajar ni ahorrar», apuntó. No obstante, quiso puntualizar su opinión al asegurar que «hay jóvenes que sí se esfuerzan, pero también los hay que no lo hacen». A su vez, reconoció que los salarios en la actualidad limitan la posibilidad de ahorrar.

En contraposición a la postura de la letrada, el estudiante y activista Adriá Luber resaltó que las oportunidades no son semejantes para todos los jóvenes. Muchos de ellos se ven obligados a ayudar a la economía familiar además de sufragar todos sus gastos, lo que imposibilita ahorrar una cantidad considerable.

A pesar de aceptar las trabas a las que se enfrentan las clases trabajadoras, Sánchez defiende que acumular el 30% del valor de una vivienda es fundamental antes de solicitar una hipoteca. La polémica evidencia las diferentes posiciones sobre un problema en el que influyen tanto el poder adquisitivo como las decisiones personales.