Bankinter atribuye parte de la presión bursátil sobre la banca a las turbulencias en entidades digitales como Revolut, al repunte del petróleo y al temor a que el encarecimiento de la energía vuelva a alimentar la inflación.

La consejera delegada de la entidad, Gloria Ortiz, defendió este jueves que el castigo al sector responde a varios factores externos y descartó que el mercado esté penalizando exclusivamente las cuentas del banco. Mientras tanto, la dirección puso el foco en la recuperación hipotecaria, la mejora del margen de intereses y la expansión internacional como principales motores de crecimiento para los próximos trimestres.

La entidad obtuvo un beneficio de 901 millones de euros, un 11% más, en los resultados presentados, pero la atención de la rueda de prensa se desplazó hacia las perspectivas del negocio y las dudas que afronta el sector financiero. Ortiz y el director financiero, Jacobo Díaz, insistieron en que Bankinter mantiene una posición sólida para seguir creciendo de forma rentable, apoyada en la calidad de sus activos y la generación orgánica de capital.

Vuelta a las hipotecas

Uno de los mensajes más positivos de la comparecencia fue la evolución de la actividad hipotecaria en España. Bankinter ha conseguido reducir la caída acumulada de su nueva producción desde el 40% hasta aproximadamente el 9%, una evolución que Ortiz considera una señal de que el mercado comienza a normalizarse.

«Vamos cerrando el gap», explicó la consejera delegada, que se mostró convencida de que en los próximos trimestres la producción hipotecaria dejará de caer en términos intertrimestrales o seguirá una trayectoria de mejora.

La nueva producción hipotecaria del grupo creció un 8% en el trimestre, hasta los 1.500 millones de euros. De esa cantidad, unos 720 millones procedieron de España y el resto, de Irlanda y Portugal. La cartera hipotecaria alcanzó aproximadamente los 40.000 millones de euros, un 5% más que un año antes.

La entidad también confía en ampliar su negocio en Países Bajos tras la adquisición del bróker hipotecario Tulp. Bankinter prevé alcanzar una nueva producción hipotecaria de entre 800 y 1.000 millones de euros en este mercado en 2027. La integración ha incorporado unos 400 millones de euros en hipotecas a su cartera, aunque el impacto en la producción de 2026 será limitado por el tiempo que transcurre entre la formalización de los préstamos y su incorporación al balance.

Subida de los tipos de interés

El otro gran argumento de la dirección es la sensibilidad positiva del balance a los tipos de interés. Díaz destacó que los ingresos netos por intereses crecen a un ritmo superior al de la inversión crediticia: alrededor del 6%, frente al avance del 5% de la cartera de crédito.

El director financiero defendió también la gestión del coste de los depósitos. Aunque este aumentó durante el último trimestre, se sitúa solo dos puntos básicos por encima del nivel de hace un año, pese a que los tipos de interés siguen en niveles más elevados.

Bankinter espera que esta sensibilidad favorable se traduzca en una mejora del margen de intereses a medio plazo. Según Díaz, una subida de 100 puntos básicos en los tipos tendría un impacto positivo estimado del 3% a doce meses y del 7% a veinticuatro meses.

Ortiz, no obstante, pidió prudencia al analizar la evolución trimestre a trimestre, ya que los activos y los pasivos no actualizan sus tipos a la misma velocidad. Por ello, aunque la perspectiva a uno o dos años es positiva, el margen podría mantenerse estable o contraerse ligeramente en algún trimestre.

Bankinter reivindicó además su calidad crediticia, con una de las ratios de morosidad más bajas del sector. La entidad defiende una política de concesión de crédito conservadora que le permitiría afrontar en mejores condiciones un eventual deterioro económico.

A esta fortaleza se suma la generación orgánica de capital. Bankinter cerró septiembre con una ratio CET1 del 13,18% y un colchón de capital de 471 puntos básicos sobre los requisitos regulatorios de 2026.

Ortiz aseguró que el banco se siente cómodo con un exceso de capital de hasta 500 puntos básicos. Si supera ese umbral, el consejo estudiará qué hacer con los recursos adicionales, incluida una posible revisión de la política de remuneración al accionista. Por ahora, no contempla cambios inmediatos.

La entidad también pretende seguir mejorando su eficiencia mediante inversiones en inteligencia artificial, automatización y simplificación de procesos. Ortiz descartó que estas inversiones tengan como objetivo reducir plantilla y aseguró que el banco apuesta por formar a sus empleados para incorporar la IA como una herramienta de trabajo.

La ratio de eficiencia ha mejorado 160 puntos básicos, hasta situarse en torno al 40%, y la entidad aspira a seguir reduciéndola sin recurrir a cierres de oficinas ni a programas de reestructuración.

En relación con las turbulencias de los mercados, Ortiz reconoció que la situación fiscal de Francia requiere atención, especialmente en el actual contexto de incertidumbre política. Sin embargo, consideró que Europa está lejos de repetir la crisis de deuda soberana de años anteriores.

Exposición a la deuda francesa

La consejera delegada recordó que la cartera de deuda pública de Bankinter está compuesta fundamentalmente por títulos españoles, con una exposición menor a deuda francesa. A su juicio, la prima de riesgo española continúa contenida y la entidad no anticipa problemas generalizados en la deuda soberana europea, aunque sí episodios de volatilidad.

Por su parte, Díaz explicó que las pérdidas de 15 millones de euros registradas en el epígrafe de otros resultados responden a una combinación de partidas, entre ellas el impuesto a los depósitos y unos resultados de mercados financieros inferiores a los del ejercicio anterior. El director financiero descartó que exista un elemento inesperado o especialmente preocupante detrás de esa cifra.