Bankinter dispara su beneficio un 11% hasta los 901 millones y las comisiones crecen casi un 13%
El banco refuerza su negocio con clientes, que supera los 250.000 millones de euros
Bankinter sigue aumentando sus beneficios. La entidad obtuvo un beneficio neto de 901 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsada por el crecimiento de su actividad comercial y la diversificación de sus fuentes de ingresos.
El beneficio antes de impuestos alcanzó los 1.267 millones de euros, un 10,8% más que entre enero y septiembre de 2025, según los resultados publicados por el banco.
Uno de los principales motores del crecimiento fue el margen de intereses, que llegó a los 1.762 millones de euros, con un avance del 5,7% y niveles récord. Este indicador refleja la diferencia entre los ingresos que obtiene la entidad por sus operaciones financieras y los costes asociados a la financiación.
Comisiones, otro impulso del banco
El otro gran impulso llegó de las comisiones netas, que sumaron 651 millones de euros, un 12,9% más que un año antes. Bankinter atribuye esta evolución, principalmente, al negocio de gestión de activos, la intermediación bursátil y la actividad transaccional, además de ingresos extraordinarios procedentes de la inversión alternativa en el segundo trimestre.
En conjunto, el margen bruto, que recoge los ingresos totales del negocio, aumentó un 6,5%, hasta los 2.397 millones de euros.
Los costes operativos se situaron en 833,9 millones, un 2,3% más que en el mismo periodo de 2025. Su crecimiento se mantuvo por debajo del registrado por los ingresos, lo que contribuyó a elevar el margen de explotación hasta los 1.563,6 millones de euros, un 8,8% más.
La actividad comercial también ganó volumen. Los negocios con clientes, que incluyen inversión crediticia, recursos minoristas y activos bajo gestión, alcanzaron los 250.142 millones de euros al cierre de septiembre, un 7,1% más que un año antes.
Los activos totales del grupo ascendieron a 132.149 millones de euros, un 2,7% más, mientras que la cartera de inversión crediticia creció un 5,6%, hasta los 87.134 millones.
Los recursos de clientes y los activos bajo gestión sumaron 163.008 millones de euros, con un incremento interanual del 7,9%. Dentro de este segmento, los activos gestionados fuera de balance aumentaron un 15,2%.
Portugal e Irlanda
Por mercados, España mantuvo el peso principal en el negocio del grupo. El beneficio antes de impuestos de Bankinter España alcanzó los 1.050 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Portugal registró un crecimiento del 13% en el beneficio antes de impuestos, hasta los 178 millones de euros. La cartera crediticia aumentó un 9%, mientras que el patrimonio gestionado de clientes creció un 18%, hasta los 21.000 millones.
En Irlanda, el volumen de negocio con clientes avanzó un 26%, hasta los 5.600 millones de euros. El beneficio antes de impuestos alcanzó los 41 millones, un 21% más que un año antes.
Los resultados también reflejan una mejora de la rentabilidad. El ROTE, indicador que mide el rendimiento sobre el capital tangible, se situó en el 20,4%. La ratio de eficiencia quedó en el 34,8%, mientras que la ratio de capital CET1 alcanzó el 13,2% al cierre del tercer trimestre.