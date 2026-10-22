Bankinter sigue aumentando sus beneficios. La entidad obtuvo un beneficio neto de 901 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsada por el crecimiento de su actividad comercial y la diversificación de sus fuentes de ingresos.

El beneficio antes de impuestos alcanzó los 1.267 millones de euros, un 10,8% más que entre enero y septiembre de 2025, según los resultados publicados por el banco.

Uno de los principales motores del crecimiento fue el margen de intereses, que llegó a los 1.762 millones de euros, con un avance del 5,7% y niveles récord. Este indicador refleja la diferencia entre los ingresos que obtiene la entidad por sus operaciones financieras y los costes asociados a la financiación.

Comisiones, otro impulso del banco

El otro gran impulso llegó de las comisiones netas, que sumaron 651 millones de euros, un 12,9% más que un año antes. Bankinter atribuye esta evolución, principalmente, al negocio de gestión de activos, la intermediación bursátil y la actividad transaccional, además de ingresos extraordinarios procedentes de la inversión alternativa en el segundo trimestre.

En conjunto, el margen bruto, que recoge los ingresos totales del negocio, aumentó un 6,5%, hasta los 2.397 millones de euros.

Los costes operativos se situaron en 833,9 millones, un 2,3% más que en el mismo periodo de 2025. Su crecimiento se mantuvo por debajo del registrado por los ingresos, lo que contribuyó a elevar el margen de explotación hasta los 1.563,6 millones de euros, un 8,8% más.

La actividad comercial también ganó volumen. Los negocios con clientes, que incluyen inversión crediticia, recursos minoristas y activos bajo gestión, alcanzaron los 250.142 millones de euros al cierre de septiembre, un 7,1% más que un año antes.

Los activos totales del grupo ascendieron a 132.149 millones de euros, un 2,7% más, mientras que la cartera de inversión crediticia creció un 5,6%, hasta los 87.134 millones.

Los recursos de clientes y los activos bajo gestión sumaron 163.008 millones de euros, con un incremento interanual del 7,9%. Dentro de este segmento, los activos gestionados fuera de balance aumentaron un 15,2%.

Portugal e Irlanda

Por mercados, España mantuvo el peso principal en el negocio del grupo. El beneficio antes de impuestos de Bankinter España alcanzó los 1.050 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Portugal registró un crecimiento del 13% en el beneficio antes de impuestos, hasta los 178 millones de euros. La cartera crediticia aumentó un 9%, mientras que el patrimonio gestionado de clientes creció un 18%, hasta los 21.000 millones.

En Irlanda, el volumen de negocio con clientes avanzó un 26%, hasta los 5.600 millones de euros. El beneficio antes de impuestos alcanzó los 41 millones, un 21% más que un año antes.

Los resultados también reflejan una mejora de la rentabilidad. El ROTE, indicador que mide el rendimiento sobre el capital tangible, se situó en el 20,4%. La ratio de eficiencia quedó en el 34,8%, mientras que la ratio de capital CET1 alcanzó el 13,2% al cierre del tercer trimestre.