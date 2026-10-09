Antonio, soldador experto: «El primer mes cobré 3.200 euros en la nómina, pero lo que más me sorprendió fue lo que me dijeron después sobre mi salario»

Antonio Coto es un soldador especializado en tuberías de alta presión que ha concedido una entrevista en un podcast en el que ha hablado sobre el salario de estos profesionales, que suelen trabajar en proyectos internacionales. Estos trabajadores pueden ganar hasta 500 euros al día trabajando en refinerías o plantas petroleras en las que desarrollan un trabajo extra cualificado por los riesgos que conlleva. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el trabajo de soldador de tuberías de alta presión y el sueldo que puede recibir por ello.

Antonio Coto se ha descrito en las redes sociales como un «soldador de tuberías de alta presión» al que llaman para «proyectos internacionales, de refinerías, plantas petroleras» y «puedes ganar desde 500 euros al día». Pero esto no ocurre por casualidad, ya que este es un trabajo que requiere de una gran cualificación y una gran responsabilidad, ya que un problema en este tipo de tuberías puede suponer una gran pérdida económica o incluso de vidas de los trabajadores que estén en la fábrica en ese momento.

«Las pruebas de soldaduras son superexigentes con radiografía, líquido penetrante, y cada costura la chequean al máximo porque la tubería puede ir a 100 kilos de presión y el flujo igual es petróleo y no puede haber un mínimo fallo», cuenta en su perfil de las redes sociales, en el que informa sobre la academia que ha abierto, en la que enseña a jóvenes a desarrollar un trabajo que considera «el mejor pagado del mundo». En algunos de sus vídeos ha informado incluso que a los 27 años puede llegar a ganar 6.000 euros por jornada, ya que el personal cualificado puede llegar a ganar hasta «70 euros limpios por hora en buenos proyectos».

El sueldo de un soldador

Antonio Coto ha concedido una entrevista en el podcast @laregladorada_, en el que ha hablado sobre el salario de estos trabajadores y también ha contado una anécdota sobre lo que le ocurrió cuando recibió la primera nómina y era un aprendiz de soldador.

«Cuando comencé a trabajar en esto y el primer mes cobré 3.200 euros, creía que se habían equivocado y metido la nómina de un oficial de primera», contó durante esta entrevista en la que cuenta lo que le respondieron sus compañeros cuando se mostró sorprendido por su alta nómina: «El petróleo mueve el mundo y una empresa multimillonaria quiere a una persona cualificada».

«Esta soldadura requiere muchos conocimientos, habilidad y mucha prueba para garantizar que ese trabajo está bien porque, al final, la tubería a 500 kilos. de presión… a un mínimo fallo explota», informa este experto, que también deja claro que: «Si hay 1.000 tíos en la obra, 1.000 tíos que matas». «Por eso se requiere tanta atención en el tema de radiografía para asegurar que esa soldadura está al 100% perfecta», afirma este profesional de la soldadura en esta entrevista que se ha hecho viral en las redes sociales.