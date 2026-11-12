ACS acelera su ofensiva en dos de los sectores con mayor potencial de inversión para los próximos años: la defensa y los minerales críticos. El grupo aspira a alcanzar una cartera conjunta de hasta 24.000 millones de euros en ambas actividades para 2030, aprovechando el incremento del gasto militar, la necesidad de reforzar las infraestructuras estratégicas y la creciente demanda de materias primas esenciales para la transición energética, la inteligencia artificial y la industria tecnológica.

Durante el Capital Markets Day 2026, celebrado este jueves, ACS ha desgranado su estrategia para convertir estos negocios en dos grandes motores de crecimiento y rentabilidad. La compañía busca aprovechar su presencia internacional y la capacidad de sus filiales para participar en proyectos de mayor envergadura, ampliar sus servicios y generar ingresos recurrentes a largo plazo.

Uno de los anuncios más destacados ha llegado de la mano de Michael Fenzel, director general de Defensa de Turner y coordinador mundial de Defensa de ACS, quien ha situado el objetivo de cartera de pedidos de este negocio entre 10.000 y 11.000 millones de euros en 2030, frente a los aproximadamente 5.000 millones actuales.

Apuesta en defensa

El grupo considera que el nuevo escenario geopolítico abre un ciclo de inversión de larga duración en instalaciones militares, bases navales, puertos, infraestructuras energéticas y sistemas de protección. Según las estimaciones presentadas por Fenzel, el gasto en infraestructuras de seguridad y defensa en los principales mercados de ACS aumentará desde los 68.000 millones de euros actuales hasta los 120.000 millones en 2030.

La compañía destaca que esta expansión se apoya en compromisos de financiación ya anunciados por los gobiernos y no depende de que los países de la OTAN alcancen el objetivo de gasto del 5%.

ACS cuenta ya con más de 600 proyectos de seguridad y defensa completados o bajo contrato. Su estrategia pasa ahora por integrar las capacidades de Turner, Dragados, Flatiron, Hochtief y CIMIC para competir por grandes programas internacionales que requieren ingeniería, construcción y tecnología especializada.

Estados Unidos constituye uno de los mercados más relevantes para esta expansión. Entre los proyectos destacados figura la construcción de un nuevo dique seco para submarinos nucleares en Pearl Harbor, valorado en aproximadamente 4.000 millones de dólares, en el que participan filiales de ACS.

El grupo también aspira a participar en el programa de modernización de instalaciones navales de Bremerton, valorado en 13.400 millones de dólares, mediante la colaboración de Flatiron, Dragados y Turner. A ello se suman dos programas recientemente conseguidos por Turner en la base aérea de Arnold, en Tennessee, por un importe de 2.900 millones de dólares, según explicó Fenzel.

En Australia, CIMIC trabaja en oportunidades vinculadas a instalaciones navales en Osborne y Henderson, mientras que Hochtief y Dragados mantienen negociaciones sobre proyectos de defensa en Reino Unido. La compañía ha dejado claro que su estrategia no contempla la fabricación de armamento o municiones, sino la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras que permiten operar a las fuerzas armadas.

Además, ACS quiere ampliar su actividad hacia servicios de mantenimiento, seguridad, suministro energético y gestión de instalaciones militares, que ofrecen contratos de larga duración, ingresos recurrentes y mayores márgenes que la construcción tradicional.

En este sentido, CIMIC y UGL ya desarrollan actividades relacionadas con el suministro de combustible en 115 instalaciones de defensa. El grupo también estudia oportunidades en Alemania para construir y operar infraestructuras de mantenimiento de vehículos militares.

Beneficios de hasta 13.000 millones

La segunda gran apuesta estratégica se concentra en los minerales críticos, donde ACS prevé elevar su cartera de pedidos hasta una horquilla de entre 12.000 y 13.000 millones de euros en 2030.

El grupo identifica un importante ciclo de inversión impulsado por la transición energética, el desarrollo de infraestructuras digitales, el rearme y los esfuerzos de los gobiernos para asegurar el suministro de materias primas estratégicas.

Según las estimaciones expuestas durante la presentación, el cobre y el litio necesitarán inversiones mundiales de entre 300.000 y 340.000 millones de euros hasta 2040, de los que entre 240.000 y 270.000 millones corresponderían al cobre.

ACS considera que está especialmente bien posicionada para captar parte de estas oportunidades gracias a su presencia en Australia, Norteamérica, Sudamérica y Europa. Desde 2024, el grupo ha conseguido más de 500 proyectos de estudios, ingeniería y procesamiento de minerales críticos, mientras que el conjunto de proyectos obtenidos, incluyendo operaciones y otros servicios, supera los 600.

La compañía trabaja con más de 15 minerales estratégicos y ha conseguido más de un centenar de proyectos relacionados únicamente con cobre y litio. Entre las iniciativas destacadas figuran el proyecto de litio Lionheart de Vulcan, en Alemania, y el proyecto de tierras raras Colossus de Viridis, en Brasil. También sobresale Eva Copper, en Australia, donde las filiales del grupo participan en el desarrollo de infraestructuras mineras y actividades de ingeniería.

La expansión minera de ACS se apoya especialmente en Thiess y Sedgman, dos compañías que permiten al grupo ofrecer servicios durante todo el ciclo de vida de una explotación, desde los primeros estudios de viabilidad hasta la construcción, operación y rehabilitación de las instalaciones.

Thiess y su elevada rentabilidad

Thiess cuenta con una cartera de pedidos de aproximadamente 8.000 millones de euros, equivalente a unas 2,5 veces sus ingresos anuales. Además, el 95% de su facturación está respaldada por contratos plurianuales y alrededor del 88% procede de renovaciones y ampliaciones con clientes existentes. Otro de los aspectos más destacados es la protección frente a la inflación: el 90% de sus ingresos está indexado o permite trasladar los incrementos de costes.

La compañía también ha puesto en valor su capacidad de generación de efectivo, con una conversión de caja del 100% durante los últimos cinco años y una rentabilidad sobre el capital empleado superior al 25% en ese periodo.

Por su parte, Sedgman ha construido más de 250 plantas de procesamiento en todo el mundo, mientras que Thiess mantiene más de 60 operaciones en marcha. ACS aspira a aprovechar estas capacidades para incrementar su participación en proyectos de ingeniería de mayor valor añadido y contratos de operación a largo plazo. Con esta estrategia, el grupo busca consolidar dos nuevos pilares de crecimiento más allá de su fortaleza en centros de datos e infraestructuras digitales.