ACS ha presentado este jueves sus principales objetivos estratégicos hasta 2030, con los centros de datos, la energía, la defensa y los metales críticos como grandes motores de crecimiento. Durante la celebración de su Capital Markets Day 2026, el consejero delegado del grupo, Juan Santamaría, ha anunciado que la compañía proyecta alcanzar entre 27.000 y 30.000 millones de euros en el negocio de centros de datos para finales de la década, impulsada por el auge de la inteligencia artificial y las inversiones de los grandes operadores tecnológicos.

El directivo ha destacado la fuerte aceleración de la demanda de infraestructuras digitales, que se ha traducido en un incremento del 127% de los nuevos pedidos de centros de datos durante el tercer trimestre, frente al crecimiento del 20% registrado anteriormente. Santamaría ha defendido la solidez de este mercado y las oportunidades que ofrece para mejorar los márgenes y ampliar la cuota de mercado del grupo.

Las previsiones de ACS contemplan 24.500 millones de euros en Norteamérica, hasta 3.000 millones en Europa y hasta 2.500 millones en Asia-Pacífico. Estos objetivos parten de un escenario conservador de demanda eléctrica mundial de centros de datos de 180 gigavatios (GW) en 2030, sin incorporar posibles ganancias de cuota de mercado.

Nuevas oportunidades de crecimiento

La compañía también busca aprovechar el aumento de las inversiones en defensa y seguridad, así como la relocalización de actividades industriales hacia Europa y Norteamérica. Santamaría ha explicado que ACS está desarrollando una estrategia específica en defensa, apoyada en sus capacidades de construcción de infraestructuras, energía, comunicaciones, ciberseguridad y digitalización.

Otro de los grandes focos de expansión son los metales críticos, donde ACS aspira a alcanzar una cartera de pedidos de entre 12.000 y 13.000 millones de euros en 2030. El grupo ha conseguido más de 520 proyectos relacionados con este sector desde 2024, principalmente en Australia, Estados Unidos y Canadá, aunque también mantiene actividad en Europa y Sudamérica.

La compañía identifica oportunidades vinculadas al cobre, el litio, el uranio y las tierras raras. Además, parte de los contratos actuales de ingeniería podrían evolucionar hacia proyectos de mayor envergadura, una posibilidad que ACS no ha incorporado a sus previsiones.

ACS aspira a duplicar su cartera

En paralelo, el grupo prevé elevar su cartera de pedidos de energía, agua e industria desde los 4.000 millones de euros actuales hasta una horquilla de entre 8.500 y 9.000 millones en 2030. ACS ha trabajado desde principios de 2025 en la recuperación de sus capacidades industriales, tras la venta de su antigua división en 2021.

Santamaría ha defendido una estrategia basada en ampliar las capacidades de ejecución propia, mejorar los márgenes y aumentar las inversiones en infraestructuras capaces de generar flujos de caja recurrentes a largo plazo. El grupo también ha destacado su esfuerzo para reforzar la plantilla, con 22.000 contrataciones durante los nueve primeros meses de 2026 y más de 10.000 trabajadores operativos certificados recientemente.

Los nuevos objetivos llegan después de que ACS registrara un beneficio neto de 789 millones de euros hasta septiembre, con unas ventas de 41.262 millones y una cartera de proyectos cercana a los 111.000 millones, cifras que respaldan su estrategia de crecimiento y diversificación.