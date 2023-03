Xavi: «Queremos dominar y tener la posesión, nosotros nunca nos vamos a encerrar atrás»

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación en la previa del Clásico de este domingo frente al Real Madrid en el Camp Nou desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El técnico azulgrana habló del ‘Caso Negreira’, del Real Madrid, de la posesión y de si el Clásico puede ser definitivo.

Tercer Clásico de la temporada

«Estamos preparando el partido de una manera determinada. Intentaremos tener más dominio que en el último clásico, tener más balón y ser protagonistas con él. Veo muy fuerte al Madrid, ha mejorado mucho físicamente desde enero. Supongo que será un partido muy disputado. Los clásicos son imprevisibles, nunca sabes qué depararán. Nos hemos preparado bien y hemos preparado muchos aspectos. Esperamos que el Camp Nou sea una olla a presión para el rival».

Pedri

«Llegaba muy justo. Sabíamos que había riesgo. Ayer no se sintió al 100% y, si no está condiciones, lo mejor que puede hacer es recuperarse bien. Hablamos con él y le dijimos que no hacía falta que forzara. Es un partido importante que puede ser decisivo, pero no es una gran final. No queremos perder a Pedri dos meses más».

Favorito

«Yo creo que está todo al 50%. Quizás un poco a favor nuestro, ya que jugamos en casa. Pero no veo favorito».

Sentenciar la Liga si ganan

«En caso de ganar, sería un golpe sobre la mesa. No sería nada definitivo, pero sería un golpe fuerte. Pase lo que pase, creo que no se decidirá nada mañana».

Primer Clásico de Xavi en el Camp Nou

«Yo estoy muy motivado. Me gusta jugar mucho este tipo de partidos. Me ponen y me ilusionan. Llevamos una ventaja importante, con nueve puntos. Tengo buenas sensaciones».

Araújo vs Vinicius

«Es rápido e intuye por donde va el rival. Es responsable, líder y ganador en duelos agresivos. Es uno de los mejores defensas del mundo. Vinicius te marca muchas diferencias, me gusta mucho su personalidad y como encara. El Real Madrid tiene un valor extraordinario».

Unocerismo

«Una cosa es el resultado y otra es el estilo. No lo vamos a cambiar. Nunca nos vamos a meter atrás. En todo momento vamos a presionar arriba. Siempre queremos tener el balón, la idea no se toca. Respecto al 1-0, el Barcelona ganó su primera Copa de Europa con ese resultad y nadie dijo nada del estilo. No sé porque ahora se habla de ello. Todo el respeto para el Cholo Simeone».

Palabras de Laporta

«Comparto su opinión. Lo que diga el Presidente va a misa. No quiero hablar del tema y me centro en el fútbol».

Anteriores Clásicos

«Me quedo con todo. Competimos muy bien. En la Supercopa competimos muy bien con balón y en la Copa sin pelota. Pero nos gustaría tener el dominio con el balón. Sufrimos sin él. Pero estamos defendiendo muy bien».

Presión

«No lo sé. La presión es siempre la de ganar para nosotros. Pero ellos tienen más porque están más abajo. Pero nosotros siempre tenemos presión porque somos el mejor club del mundo».

Raphinha

«Raphinha es un futbolista que me gusta porque tiene una gran personalidad para jugar en el Barcelona. Ha aguantado las críticas. Nos hemos beneficiado mucho de él. Se lo merece».

Caso Negreira

«No hemos hablado del tema de los árbitros ni del caso Negreira. Nos centramos en competir. Intentamos ser naturales con ellos. Y nos abstraemos de lo que pasa en el club pero de manera natural».

Mejor nivel

«Hemos alcanzado nuestra mejor versión sin Pedri, ni Lewandowski, ni Dembélé ni Gavi. Solamente ha habido un partido donde nos dominaron, la semifinal de la Copa. Solamente hubo uno».

Ambiente hostil en Bilbao

«Con toda la hostilidad que vivimos en Bilbao imagino que a partir de ahora será parecido. Debemos ser herméticos y pensar en el fútbol. E intentar ganar nuestros partidos, nada más. Estamos centrados en el juego».

Críticas al 1-0

«¿Qué pasa con el 1-0? Puestos a elegir prefiero un 4-0 o un 5-4. Ganar 1-0 es un resultado magnífico. La gente defiende bien. Las personas que no han jugado a fútbol no pueden entenderlo. ¿Qué problema hay?».

Beneficiado por los árbitros

«Si he sido beneficiado por los árbitros me voy a casa. No me molesta. Que la gente opine lo que quiera, yo sé que gané de forma lícita. Nunca tuve esta sensación».

Respeto al Madrid

«Tengo mucho respeto al Real Madrid y a Ancelotti. Motivación extra y a intentar ganar el Clásico. Es una oportunidad muy grande para nosotros».

Gavi

«Ahora hace días que no veo ninguna noticia al respecto. Leí que Gavi era un ‘carnicero’. Me sorprende. Conozco bien la casa y sé de dónde vienen los tiros. No podemos estar pendientes del entorno, Gavi está entrenando muy bien. Hace su juego y en ningún momento entra con mala fe».