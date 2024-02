No ofende quien quiere, sino quien puede, dice un dicho muy español. Y algo parecido es lo que piensan en el Real Madrid cuando Joan Laporta y Xavi Hernández, presidente y entrenador de un club que ha pagado durante casi dos décadas al vicepresidente de los árbitros, utilizan sus altavoces para tratar de desviar el tiro apuntando hacia el estadio Santiago Bernabéu, aunque la realidad dice que el que está siendo imputado por el que podría ser el mayor escándalo de corrupción en el deporte español no es otro que el Fútbol Club Barcelona.

Cuando uno escucha a Xavi Hernández hablar tan a la ligera de una competición adulterada por culpa del Real Madrid y pregunta al líder de la competición, la respuesta que recibe es de indiferencia absoluta ante las palabras del entrenador del Barcelona. Se podría decir algo así como que a palabras necias, oídos sordos.

No es la primera vez que Xavi ataca al Real Madrid recientemente, ya lo hizo en la sala de prensa del Benito Villamarín para quejarse del duelo que midió a los blancos con el Almería, aunque ni siquiera lo vio. Ancelotti prefirió ni responderle.

Algo parecido sucede con Joan Laporta, que no deja pasar la oportunidad de atacar al Real Madrid siempre que tiene ocasión. Da igual que tenga pruebas, como sucede con el juez que investiga el caso Negreira, o no, como es su caso. Lo último que ha dicho el máximo mandatario de un Barcelona investigado por corrupción continuada en el deporte es que «el Real Madrid no puede hablar mucho del poder que gobernaba a los árbitros. Mira quiénes han sido durante 70 años: o directivos o socios del Madrid». Entre otras perlas.

En el Real Madrid, obviamente, son recibidos todos estos ataques. Ni molestan ni ofenden. De hecho, producen bastante indiferencia. El club blanco tiene muy claro que es lo que tiene que hacer y cual es la vía para hacerlo, que no es otra que la justicia. Por ello, está personado como acusación particular en el caso Negreira. Y lo más importante, es que la entidad madridista no va a levantar el pie y va a continuar decidido en su lucha por la justicia.

El objetivo del Real Madrid no es otro que limpiar de corrupción el mundo del fútbol. Da igual de donde venga y, por desgracia para el Barcelona, ellos son unos de los principales protagonistas negativamente hablando. El club blanco ha iniciado una cruzada lidera por Florentino Pérez contra todo lo que creen que no funciona en el mundo del fútbol, sin importarles si por delante tienen a la Liga de Tebas, a la Federación, a la UEFA, a la FIFA o al Barcelona.

El ataque de Xavi

Xavi Hernández criticó en rueda de prensa que desde Real Madrid TV, el canal oficial del club blanco, se «condiciona» a los árbitros «semana a semana», ya que, a su juicio, se condiciona a los colegiados y se adultera la competición.

«Es semana a semana que condicionan a los árbitros. Lo ve un ciego. Y no somos tontos, estoy con Simeone. Claro que lo vemos, si lo ve todo el mundo», apuntó respecto a los vídeos del canal blanco sobre los arbitrajes que, a su modo de ver, perjudican al Real Madrid.

Xavi aseguró que le sorprende que no se ponga fin a esta práctica. «No soy el presidente de la RFEF ni de la Liga, pero me sorprende que admitamos eso, como deportista. Y me sorprende una barbaridad. Adultera la competición por completo», añadió.

Joan Laporta, en sus ataques, aseguró que veía un acto de «cinismo» la actitud del Real Madrid en el caso Negreira y cargara también contra los vídeos de Real Madrid TV, Xavi se subió al carro de su presidente.

«No me gusta que desde Real Madrid TV presionen a los árbitros. Los árbitros van condicionados. El caso Negreira tampoco ha ayudado, pero con eso hemos de competir. Comparto al cien por cien las palabras del presidente. Es una realidad y no podemos engañar al barcelonista, es así», reiteró.

La relación se congela

Obviamente, la relación que el Real Madrid mantiene con el Barcelona no es la mejor y este tipo de ataques sólo hacen que se sigan enfriando. De hecho, lo único que une a ambos clubes en estos momentos es la Superliga, ya que el Barcelona, por motivos obvios, no se bajan de ese barco.

El último encuentro oficial entre Florentino Pérez y Joan Laporta se produjo en Riad con motivo de la cena previa a la final de la Supercopa de España. Aquella noche, en la Embajada de España en Arabia Saudí, reinó la cordialidad, aunque el ambiente fue más tenso que tiempo atrás.

La próxima vez que se podrían ver las caras sería el 20 o 21 de abril, cuando se jugará el Clásico de vuelta de la Liga en el estadio Santiago Bernabéu. En el partido de ida, el Barcelona hizo un pequeño coctel en la previa del encuentro, al que no acudió Florentino Pérez. Habrá que ver qué sucede en el siguiente encuentro.