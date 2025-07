Real Madrid y Juventus, pendientes de la tormenta: esto es lo que pasará si se suspende el partido

Las tormentas eléctricas se han convertido en el gran temor de los clubes en este Mundial. El Real Madrid se mide a la Juventus este martes (21:00) en los octavos de final y están pendientes del cielo porque se esperan lluvias unas horas antes del partido en la zona del Hard Rock Stadium de Miami, donde tendrá lugar este duelo entre dos gigantes europeos. En principio el partido no corre riesgo de ser suspendido porque para esa hora no hay previsión de lluvia, pero si cayera un rayo en un radio de 13 kilómetros mientras se está jugando, el partido se suspendería automáticamente.

El Servicio Meteorológico Nacional –NWS por sus siglas en inglés–, una de las agencias oficiales de meteorología de Estados Unidos, señala que hay un 40% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, principalmente después de las 11:00 a.m. (17:00 hora peninsular española) y el partido arranca a las 15:00 hora local (21:00 hora peninsular española). El cielo determinará si se puede disputar el Real Madrid-Juventus sin interrupciones, si se retrasa su inicio o si se suspende hasta que pase la tormenta.

Cabe recordar que Estados Unidos y la FIFA tienen un protocolo antitormentas para proteger a los equipos y aficionados presentes en el estadio. Este protocolo señal que si un rayo impacta o hay señales de descarga eléctrica en un radio de 13 kilómetros a la redonda, el partido se suspenderá automáticamente. En ese momento se vaciarán las gradas, los jugadores se irán a vestuarios y comenzará la cuenta atrás de 30 minutos.

Si en esa media hora no se produce ningún rayo, el partido se volverá a reanudar pasado ese tiempo. En caso de que se produzca algún relámpago o trueno, la cuenta atrás empezará de cero y tendrán que pasar otros 30 minutos sin que caiga ningún rayo en un radio de 13 kilómetros para que el árbitro reanude el encuentro. Hasta que no pase ese tiempo sin que caiga ningún trueno no se podrá volver a jugar.

De hecho, recientemente se suspendió el Benfica-Chelsea durante dos horas por una tormenta eléctrica en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. «Protocolo para buscar refugio. Clima extremo en la zona. Buscar cobertura», anunciaban por los videomarcadores del estadio. Durante dos horas estuvo el encuentro parado hasta que el colegiado del encuentro dio la orden de reanudar el choque.

El Madrid ya lo vivió contra el Salzburgo

Este riesgo de suspensión también amenazó el último partido de la fase de grupos entre Real Madrid y Salzburgo. Había alertas de tormentas eléctricas en Filadelfia a la hora del partido, pero finalmente se quedó en una tormenta normal y corriente, sin relámpagos ni truenos, y no tuvieron que activar el protocolo. Los de Xabi Alonso golearon por 0-3 al conjunto austriaco para confirmar su presencia en octavos como primeros de su grupo.

Ahora, nuevamente, una tormenta eléctrica amenaza el partido del Real Madrid, aunque el riesgo es únicamente de 11 a 12 hora local y el partido no arranca hasta las 15 horas. A priori no debería de haber problemas para que se dispute el choque de octavos de final, pero los equipos estarán muy pendientes del cielo porque el tiempo es una incógnita y puede variar en cualquier momento. Mientras tanto, los pupilos de Xabi Alonso están concentrados para buscar su pase a cuartos de final y seguir avanzando en el Mundial de Clubes.