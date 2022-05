El Real Madrid y Cristiano Ronaldo se olvidan

Entre la multitud de felicitaciones públicas recibidas por el Real Madrid tras conquistar la decimocuarta Champions League de su historia, se ha echado en falta la del máximo goleador de toda su historia: Cristiano Ronaldo. El delantero portugués, que levantó cuatro Copas de Europa con la camiseta blanca, ha hecho mutis en sus redes sociales y ha optado por el silencio tras ver cómo sus antiguos compañeros volvían a tocar el cielo en París.

Precisamente una final de la máxima competición europea, y también contra el Liverpool (3-1), fue el último partido que disputó Cristiano con el Real Madrid. Aquel 26 de mayo de 2018, el luso fue el único miembro de la famosa ‘BBC’ que se quedó sin anotar, ya que Gareth Bale hizo doblete y Karim Benzema abrió antes el marcador. Poco después, Cristiano solicitaba su salida a Florentino Pérez y abandonaba España rumbo a la Juventus.

Desde entonces, Ronaldo no ha vuelto a tener aspiraciones reales de sumar la sexta Champions de su carrera, contando también la que ganó con el Manchester United antes de llegar al Santiago Bernabéu. En las tres temporadas que jugó en Turín, la Juventus encadenó decepciones en la Champions y las cosas no le han ido mejor en su retorno a Old Trafford. Hace dos meses, el Manchester United fue eliminado por el Atlético de Madrid en octavos de final.

Benzema vuela libre

Mientras el delantero portugués, con un año más de contrato en el United, ve cómo sus posibilidades de volver a reinar en Europa se van reduciendo cada vez más, hasta ocho excompañeros del Real Madrid le han igualado con cinco Champions en su palmarés: Marcelo, Karim Benzema, Luka Modric, Dani Carvajal, Toni Kroos, Casemiro, Nacho y Gareth Bale.

Además, Benzema, que durante muchas temporadas aceptó vivir a la sombra de CR7, ha completado la mejor temporada de su carrera y es el principal favorito para ganar su primer Balón de Oro, otro premio que Cristiano, vencedor en cinco ocasiones, sabe que es casi utópico volver a conquistar con 37 años.