El Real Madrid 2024-2025 arranca la pretemporada sólo con siete jugadores

El Real Madrid ya se ha puesto en marcha para la temporada 2024-2025. El campeón de Europa se ha puesto en marcha este lunes, aunque en cuadro, puesto que Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico sólo tienen a su disposición a siete jugadores, entre los que figura como novedad Jesús Vallejo, que vuelve tras su cesión en el Granada. Por la mañana, los futbolistas han pasado los pertinentes reconocimientos médicos, mientras que a partir de las 17:00 horas tendrá lugar la primera sesión de la pretemporada en Valdebebas.

Ancelotti no puede contar nada más que con siete futbolistas en los primeros días de pretemporada. La presencia de los jugadores del Real Madrid en la Eurocopa y en la Copa América ha hecho que sólo Courtois, Alaba, Lucas Vázquez, Fran García, Vallejo, Ceballos y Brahim estén a su disposición.

Los siete han pasado por el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja para someterse a las respectivas pruebas, que después han continuado en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. Una vez superadas las pruebas médicas, por la tarde tienen la primera sesión preparatoria de esta pretemporada, en la que se pondrán a las órdenes de Antonio Pintus por primera vez este verano.

Ninguno de los presentes en la primera sesión ha estado con sus respectivas selecciones este verano. La ausencia de David Alaba con Austria fue por lesión, aunque sí que estuvo como ayudante del cuerpo técnico del equipo en la Eurocopa. Por su parte, la de Thibaut Courtois fue una decisión –muy controvertida– del seleccionador, Domenico Tedesco, que decidió dejarle fuera del campeonato continental a pesar de estar plenamente recuperado, puesto que fue protagonista en la final de la Champions que los blancos ganaron al Dortmund.

Más habituales son las ausencias del resto de jugadores. Luis de la Fuente no contó con Lucas Vázquez a pesar de que el gallego había acumulado minutos en el tramo final de la temporada. No tuvieron las mismas oportunidades en el conjunto blanco Fran García y Dani Ceballos, lo que les terminó descartando. Por su parte, Jesús Vallejo apenas jugó con el Granada el pasado curso. Por su parte, Brahim no ha tenido competición con Marruecos.

La pretemporada del Real Madrid

El conjunto madridista comenzará a prepararse en Valdebebas para la temporada 2024-2025, antes de hacer las maletas y poner rumbo a Estados Unidos. Hay muchas dudas acerca de quiénes terminarán formando parte de la expedición rumbo a la gira americana, puesto que gran parte de la plantilla ha continuado con sus selecciones hasta las últimas fechas tanto de Copa América como de Eurocopa.

El Real Madrid iniciará el habitual tour norteamericano el próximo 31 de julio, en Chicago. Allí se medirán al Milan. El plato fuerte llegará el 3 de agosto, cuando jueguen el Clásico veraniego de pretemporada en Nueva Jersey contra el Barcelona. Por último, el día 6 disputarán el último encuentro de la gira contra el Chelsea.

Una temporada eterna

El Real Madrid ha iniciado un curso que puede ser maratoniano. De hecho, en el mejor de los casos, terminará el 13 de julio de 2025, justo un año después de su comienzo. Todo, debido al aumento del número de partidos y de competiciones. Los madridistas disputarán Supercopa de Europa el 14 de agosto, comenzarán la Liga el día 18 y, el 19 de septiembre, arrancará la Champions, que sumará dos partidos más en su primera fase. Además, el 18 de diciembre se estrenarán en la nueva Copa Intercontinental, en enero viajarán a la Supercopa de España en Arabia y se estrenarán en Copa del Rey a continuación.

Pero la gran novedad es la incorporación del nuevo Mundial de Clubes 2025. La competición tendrá el mismo formato que el Mundial de selecciones o la Champions League tal y como los hemos conocido hasta ahora. Se disputará al término del curso, entre el 15 de junio y el 13 de julio, en Estados Unidos.