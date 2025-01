¿Por qué pitan a Vinicius en el Valencia – Real Madrid en Mestalla?

Vinicius regresa a Mestalla para el Valencia-Real Madrid. Un estadio donde la afición valenicanista siempre le ha recibido con el sonido de viento. ¿Por qué la hinchada che le recibe siempre con pitos? El principal motivo es la rivalidad que hay entre los dos equipos, especialmente desde el cuadro de la Capital del Turia hacia el conjunto blanco. Aunque no fue hasta hace dos años cuando se desató todo con el lamentable episodio racista que vivió el actual premio The Best de la FIFA.

Varios seguidores del Valencia le dedicaron cánticos de «Vinicius eres un mono» con gestos haciendo el mono. Dichos seguidores fueron identificados por el club rápidamente y expulsados de inmediato. De primeras, la sanción para el estadio valencianista fue de cinco partidos de clausura de la grada de animación de Mestalla, donde estaban ubicados los seguidores que le dedicaron dichos insultos racistas.

Pero, tras apelar el castigo, el Comité de Apelación de la RFEF redujo dicha sanción de cinco a tres partidos y la multa se redujo de los 45.000 euros iniciales a los 27.000 euros. Un año después, Vinicius regresó al lugar donde ocurrió todo. En Valencia no sentó nada bien aquella sanción y cuando regresó el brasileño volvieron a hacer sonar los pitidos cada vez que sonaba su nombre o tocaba la pelota.

Vinicius respondió al sonido de viento con un doblete que le daba la vuelta al marcador inicial en contra (2-0). Posteriormente, el delantero brasileño lo celebró haciendo el gesto del black power, el poder negro. Se plantó en el terreno de juego con los dos pies separados, el balón en la mano izquierda y levantó el puño al cielo de Valencia. Este famoso gesto lo hicieron famoso en los Juegos Olímpicos de México en 1968 los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos, en el podio de los 200 metros.

Los dos atletas levantaron el puño por los derechos civiles de los negros. Fue por eso que el 7 del Real Madrid se plantó en el campo e hizo ese gesto en señal de reivindicación por todo el racismo que sufrió el año anterior. Dos temporadas después, el conjunto blanco regresa a Valencia para disputar el partido aplazado por la DANA correspondiente a la jornada 12 de la Liga.

Cambio de escenario

Nada tiene que ver el ambiente con el que ha llegado el delantero brasileño a este estadio este 3 de enero de 2025, con el que habría vivido de haberse jugado el partido cuando tocaba. En aquel momento, Vinicius venía de recibir el revés de no ganar el Balón de Oro y eso se juntaba con que Mestalla, un campo bastante antimadridista, le tenía ganas al crack madridista.

El coliseo valencianista iba a ser una olla a presión para recibir al internacional por Brasil. Pero, en esta ocasión, las aguas estaban más calmadas. Las ayudas del Real Madrid tanto económicas como la aportación de la señera por los afectados por la DANA en Valencia han hecho que el escenario sea otro bien distinto. De hecho, el club che le rindió tributo a los blancos como agradecimiento por su ayuda.