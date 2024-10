La preciosa historia de una abuela que tras superar un cáncer disfruta con su nieto en el Bernabéu

El fútbol deja a veces historias conmovedoras como la de esta abuela y su nieto, que disfrutaron de la victoria del Real Madrid ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu el pasado sábado. Cortes, a sus 55 años, acaba de superar una de las pruebas más difíciles de su vida: un cáncer. Durante meses, enfrentó tratamientos duros y agotadores, pero nunca perdió la esperanza. Lo que más la motivaba era la promesa que le había hecho a su nieto Lucas, de 7 años.

Lucas es un apasionado del fútbol, y su mayor sueño era ver al Real Madrid jugar en el Santiago Bernabéu. Cortes había decidido y prometido que, si lograba recuperarse, lo llevaría al estadio para que ambos vivieran esa experiencia juntos, y así ha sido. Tras muchos meses de lucha, la noticia de que había vencido al cáncer llegó como un alivio inmenso para toda la familia.

Cortes, emocionada y agradecida, supo que era el momento de cumplir lo prometido. Ver la sonrisa de Lucas cada vez que hablaban del Real Madrid la llenaba de energía. El fútbol, para Lucas, es mucho más que un deporte, es una pasión que comparte con su abuela desde pequeño. Para ella, más allá del fútbol, lo importante era haber llegado hasta ese momento: poder acompañar a su nieto en una experiencia que ambos recordarían para siempre.

Los abuelos deberían ser eternos. Promesa cumplida y además con gol de su ídolo @vinijr #RealMadrid pic.twitter.com/MmeAaRhVm3 — Paola Castillo (@PaoCasttillo) October 7, 2024

Las cámaras de RMTV captaron la complicidad y el cariño entre ambos. La abuela cumplió la promesa a su nieto al superar un cáncer, y ambos irradiaban felicidad. «Era mi sueño venir aquí. Me había prometido mi abuela que íbamos a venir», empezó diciendo el niño.»He tenido cáncer. Voy bien ahora, lo he pasado mal, pero bueno. La quimio fue fatal, pero por lo demás… bien», explicó la abuela. «Es que le quiero… Es el único que tengo y tenía la ilusión de venir. Estoy alucinando con él. Me está emocionando él también», decía Cortes.

Tal ha sido la repercusión que ambos han acudido al programa Y ahora Sonsoles, donde han vuelto a contar su historia. «Le prometí que, cuando me pusiera mejor, le llevaría», ha señalado Cortes, entre lágrimas en Antena 3. La abuela de Lucas se ha mostrado muy emocionada al volver a ver las imágenes en el estadio, ya que es su único nieto y nunca le había visto tan feliz.

Cortes ha recordado lo mal que lo ha pasado hasta llegar hasta aquí. «Lo más duro fue la quimio», ha advertido, contando que, aunque intentó ocultárselo a su nieto, se dio cuenta de que le faltaba un pecho. «Apoyaba a mi abuela dándole besos», ha dicho Lucas. El pequeño ha confesado que le daba miedo que su abuela perdiese el pelo, pero, por suerte, ha superado la parte más dura de la enfermedad.