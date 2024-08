El plan de Ancelotti para la Supercopa de Europa

Se acabó la pretemporada y Ancelotti ya puede contar con todos sus jugadores. Tras aterrizar en la capital de España después de disputar tres partidos en Estados Unidos ante Milan, Barcelona y Chelsea, comienza lo de verdad y lo de verdad es pelear por la primera de las siete competiciones por las que lucharán esta temporada. El próximo miércoles se enfrentarán a la Atlanta en Varsovia y para este partido el italiano tiene muy claro cual será su plan.

Tal y como sucedió en 2022, Carlo Ancelotti apostará en la Supercopa de Europa por el equipo que ganó el pasado 1 de junio en Wembley la final de la Champions ante el Borussia Dortmund. En aquella ocasión, en Helsinki frente al Eintrach de Frankfurt, calcó el once titular, pero esta vez no podrá ser posible, ya que hay dos ausencias como son la de Nacho, que se ha ido a jugar a Qatar, y la de Kroos, que colgado las botas.

«Creo que los jugadores que ganaron la Champions deberían jugar la Supercopa. Los únicos dos que faltan son Nacho y Kroos. Mbappé puede estar en el once de la Supercopa, obviamente. Bellingham también y los otros también. Están preparados, han seguido un plan y jugarán todos», aseguraba Ancelotti en Estados Unidos.

Ancelotti tiene claro cual será el once que se medirá a la Atalanta el próximo miércoles. Courtois, obviamente, estará bajo palos. En el lateral derecho formará un Carvajal que si no fue la temporada pasada el mejor jugador del mundo no estuvo lejos. Al otro lado, por la izquierda, formará Mendy. La pareja de centrales será la formada por Rüdiger y a su lado estará una de las novedades respecto a aquella final de la Champions, ya que Militao formará de incio.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que la creación será cosa de Valverde y Bellingham, que ocupará el sitio de Kroos. No son el mismo jugador, pero el inglés se siente cómodo en esa zona del terreno de juego. Y arriba, Rodrygo atacará por la derecha, Vinicius por la izquierda y Mbappé debutará con el Real Madrid en una final. El francés aspira a ganar su primer título continental con un club.

Por lo tanto, Ancelotti regresará en esta final al 4-3-3. Un sistema que dejó de utilizar la pasada temporada, pero que en este curso lo utilizará de una manera mucho más habitual, ya que tiene mimbres, con Mbappé y Endrick, para hacerlo.

Una fiesta de siete citas

Tras tres semanas de intensa pretemporada, el primer partido oficial del Real Madrid será el 14 de agosto. Es decir, en seis días se jugarán el primero de los siete títulos a los que aspiran en una temporada histórica. El arranque oficial de la Liga para los blancos será el domingo 18 contra el Mallorca. 38 partidos donde defenderán el campeonato.

Entre medias del campeonato doméstico estará como siempre la Champions, competición en la que el conjunto de Carlo Ancelotti también defiende título. Sin embargo, la próxima Copa de Europa es diferente y estrenará en septiembre su revolucionario formato. Para exprimir más a los jugadores y, por tanto, el negocio, la UEFA amplió el número de partidos. Ya no habrá seis partidos en la fase de grupos y serán ocho. Ocho encuentros si en esa primera ronda, que se hará a modo de liga, se queda entre el primer y el octavo lugar. Si la posición es entre la novena y la vigesimocuarta, se jugarán dos partidos más. Tras eso, se juegan ya las eliminatorias a partir de octavos. Es decir, como mínimo habrá dos encuentros más a jugar en la Champions.

Además, el 18 de diciembre de 2024 el Real Madrid jugará la nueva Copa Intercontinental, una vieja competición que se quedó fuera del calendario futbolístico con la irrupción del Mundial de Clubes y que ahora regresa para ser a partido único, con la sede todavía por determinar. En este nuevo torneo, el Real Madrid deberá jugar sólo la final contra uno de los equipos que llegará de las confederaciones miembros de la FIFA. Es decir, en vez de dos partidos como en anteriores ediciones, el campeón europeo sólo tendrá que jugar la gran final. Su rival saldrá del superviviente de eliminatorias previas de los otros campeones continentales.

Tras ese torneo, y ya en 2025, el Real Madrid jugará la Supercopa de España en Arabia Saudí. La semifinal será ante el Mallorca y la final, en caso de superar al cuadro balear, ante el ganador de la otra semifinal, disputada entre Athletic Club de Bilbao y Barcelona. Y aparecerá en escena la Copa del Rey, cuya final se jugará el 26 de abril.

A todo este calendario se le une el Mundial de Clubes, que arrancará el 15 de junio y que se disputará íntegramente en Estados Unidos. Es decir, la temporada no acabará con la final de la Champions (que se jugará el 31 de mayo en Múnich) sino que los jugadores del Real Madrid tendrán que seguir concentrados para disputar este torneo con un nuevo formato. Al tener fase de grupos, el equipo blanco jugará un mínimo de tres partidos (los de esa primera ronda) y después a partir de ahí ya jugará octavos, cuartos, semifinales o final (todo a partido único), en función de cómo vaya avanzando en la competición.