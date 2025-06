Otra lección de señorío del Real Madrid: felicita a Luis Enrique… cuando el Barça ni le mencionó

El Real Madrid ha hecho lo que no hizo el Barcelona: felicitar a Luis Enrique por la Champions conseguida este sábado en Múnich. El club blanco sí ha mencionado al entrenador español y eso que, pese a que jugó una temporada en el Bernabéu, Luis Enrique está mucho más ligado al Barcelona que al Real Madrid. Pero aun así, el club presidido por Florentino Pérez ha vuelto a dar una lección de señorío a la entidad que dirige Joan Laporta.

«Enhorabuena al PSG y a su afición por su merecida Champions League 2024-2025. Y nuestra felicitación más especial para nuestro querido Luis Enrique, con un emocionado y cariñoso recuerdo para su hija Xana», escribió el Real Madrid en sus redes sociales.

Enhorabuena al @PSG_inside y a su afición por su merecida Champions League 2024-2025. Y nuestra felicitación más especial para nuestro querido Luis Enrique, con un emocionado y cariñoso recuerdo para su hija Xana. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2025

El mensaje del equipo blanco, que demuestra una grandeza a la altura de su historia, tiene varias lecturas, porque además de felicitar al PSG por su primera Champions, se acuerda también de Luis Enrique, un entrenador que ha tenido sus más y sus menos con el conjunto blanco, pero ante todo está el señorío y la felicitación al campeón.

Y esto es una lección al Barcelona, que en su felicitación al PSG ni mencionó a Luis Enrique. El equipo culé no dedicó ni un mensaje al entrenador español y se limitó a felicitar al PSG, pero no a su ex técnico. Esa falta de enhorabuena a Luis Enrique fue muy llamativa y más cuando el asturiano fue el entrenador que dio la última Copa de Europa al Barcelona, además de llevar a los azulgranas a su última final de Champions, en 2015.

Además, en el mensaje del Real Madrid se destaca también el recuerdo para Xana, la hija de Luis Enrique que falleció en el año 2019 y que también estuvo muy presente en la celebración tanto del técnico español como de los aficionados del PSG.