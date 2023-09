Osimhen aparece como opción para el Real Madrid

Aguas revueltas por Nápoles en torno a su máxima estrella, Victor Osimhen, quien podría terminar jugando en el Real Madrid. El delantero nigeriano, tasado en 120 millones de euros, no vive sus mejores momentos en el San Paolo, principalmente por todo lo que rodea a la renovación del jugador, aún con contrato hasta 2025, su tiro y afloja constante con su actual presidente Aurelio De Laurentiis, y la gota que podría haber colmado en el vaso de agua del ariete: una publicación en las redes del propio club mofándose de él.

En la tarde de este martes, el agente del jugador manifestó públicamente la intención de él y su representado de tomar medidas legales contra el Nápoles por la publicación que compartió la entidad napolitana en su perfil de TikTok en el que se podía reproducir el penalti errado ante el Bolonia, que acabó 0-0, y en el que se usaba el trend give me penalty.

Esto fue tomado como una traición por parte de Osimhen que tomó como primera reacción eliminar de su perfil de Instagram todas las imágenes en las que aparece con la elástica del Nápoles, dejando sólo las de su vida personal, vestido de calle, y las que tiene con su selección, con Nigeria. Ni rastro del celeste que tanto caracteriza al equipo azzurra. A esto le siguieron posteriormente las palabras públicas de Roberto Calenda, agente del delantero, en las que manifestaba la intención de denunciar al club, retirando éste la publicación.

Mientras las aguas se calman, desde el Nápoles han transmitido de puertas para afuera normalidad con la convocatoria para el partido de este miércoles noche frente al Udinese de Osimhen. El cuadro azzurro suma tres jornadas consecutivas sin vencer en la Serie A, una derrota ante la Lazio (1-2) y dos empates ante Génova (2-2) y Bolonia (0-0), donde el delantero erró el penalti de la polémica, tras las dos victorias con las que comenzó el campeonato. De hecho, los goles este curso del nigeriano se resumen a esos dos duelos, doblete ante el Frosinone y gol ante el Sassuolo. Si él no marca, su equipo no gana en la lucha por el Scudetto.

Osimhen gusta al Real Madrid

Osimhen lo ha jugado prácticamente todo hasta ahora, 527 minutos de los 540 que pudo disputar hasta el momento. No es de extrañar, dado el momento que vive en la entidad y con un gran malestar en el club, que Rudi García opte por darle descanso en este partido ante el Udinese ante posibles represalias del delantero.

Pero el lío entre el Nápoles y Osimhen no viene de ahora, sino de tiempo atrás. Ya en verano llegó una oferta mareante al delantero del Al Hilal, de Arabia Saudí, que bañaba en oro al jugador, aunque De Laurentiis rechazó cualquier posibilidad pidiendo 200 millones por él, algo que no sentó nada bien al futbolista. De hecho, contaban con un principio de acuerdo de renovación hasta 2027 que no se ha terminado cerrando y que podría acabar rompiéndose definitivamente si el mosqueo continúa, pese a que le duplicaba el salario hasta los 10 millones netos.

En Italia se especulan con la posibilidad de que el futbolista salga repentinamente del Nápoles este mismo enero ante todo lo sucedido y el malestar del futbolista, situación de la que podría aprovecharse el Real Madrid, en busca activa de un delantero y con suficiente dinero en sus arcas para un movimiento por el delantero del campeón de Italia. En tres meses hablamos de Osimhen.