Nacho, un partido de sanción

Buenas noticias para el Real Madrid, ya que ha conocido que Nacho Fernández sólo se perderá un partido por la roja directa que el capitán del conjunto blanco vio ante el Alavés en el último partido del año. Por lo tanto, el central sólo tendrá que ver desde la grada el duelo contra el Mallorca que se celebrará el próximo 3 de enero en el estadio Santiago Bernabéu.

Isidro Díaz de Mera expulsó a Nacho Fernández tras consultar con el VAR a los 54 minutos del partido que enfrentó a Alavés y Real Madrid por una dura entrada sobre Omorodion. En un primer momento, el árbitro le sacó amarilla, pero tras ser advertido desde Las Rozas por Sánchez Martínez y acudir al monitor a ver la acción, decidió cambiar su decisión y mostrarle el camino directo a los vestuarios.

Nacho se pasó de frenada

Nacho no estuvo bien en la acción. El capitán del Real Madrid se pasó de frenada al ir con la plancha sobre el delantero del Alavés, cometiendo una falta que dejó muy dolorido al futbolista del conjunto vasco y tocado a los blancos, ya que se quedaron con 10. Ancelotti reaccionó rápido dando entrad a Tchouaméni, que pasó a ser central, por Modric.

En el Real Madrid celebran que Nacho sólo haya tenido un partido de sanción, ya que tras las lesiones de Militao y Alaba, Ancelotti sólo tiene un central de la primera plantilla disponible.

Nacho Fernández estará sancionado para dicho encuentro, mientras que Militao y Alaba estarán lesionados, por lo que contra el Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu jugarán en el centro de la defensa Rüdiger junto a Tchouaméni, que mientras el conjunto blanco valora si ficha en enero o no un defensa, será central de emergencia.

El Real Madrid espera acontecimientos

La realidad es que el Real Madrid sólo acudiría al mercado repitiendo la fórmula Kepa que ya hicieron en verano, cuando reforzaron la portería tras la grave lesión de rodilla que sufrió Courtois.

El Real Madrid tiene entre sus planes reforzar el centro de la defensa el próximo verano y por este motivo no fichará a nadie ahora pagando una gran cantidad de millones. No es el momento el mercado de invierno de realizar una gran operación que sería muy costosa y muy complicada, ya que los clubes no estarían dispuestos a deshacerse de sus futbolistas en medio del curso.

Con todo esto, la dirección deportiva del Real Madrid y Carlo Ancelotti se sentarán a hablar para decidir si fichan o no. Todo esto, teniendo en cuenta que en la cantera no hay ningún central que esté derribando la puerta del primer equipo. Está Marvel, que no termina de convencer y, encima, está lesionado y Carrillo. El que más gusta es Jacobo Ramón, pero es muy joven y todavía no le ven preparado.