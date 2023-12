Este 2023 tenía reservada una última noticia antes de poner su punto final. El Real Madrid sorprendió a todos anunciando la ampliación de contrato de Carlo Ancelotti hasta 2026. No por no esperado, ya que se daba por hecho que iba a continuar, sino por el momento. Pocos contaban con que el club anunciase esta renovación antes de la Supercopa de España, aunque la realidad es que todo estaba hablado y pactado. El entendimiento fue rápido y ambas partes están encantadas con la posibilidad de seguir unidos.

Desde que Ancelotti regresó al Real Madrid en el verano de 2021 ha hecho sugerencias y pocas peticiones. Se ha adaptado absolutamente a todos los escenarios. Se fue Ramos, no vino Mbappé y ganó un doble épico en lo que era una temporada de transición. Sugirió la posibilidad de fichar un delantero que nunca llegó y siguió ganando. Todo lo ha aceptado y sólo puso una condición: conocer su futuro antes de 2024. Era de justicia.

Con Brasil golpeando su puerta con poco tacto y una falta de ética impropia para una entidad como la pentacampeona del mundo, Ancelotti quería resolver su futuro cuanto antes para saber qué hacer. Tenía claro que si el Real Madrid le ponía encima de la mesa, la renovación la iba a aceptar, pero, al contrario de lo que decía públicamente, no iba a esperar eternamente. Por eso, quería conocer su futuro antes de enero y el club ha cumplido su deseo.

El Real Madrid dudó en algún momento, pero no tardó en darse cuenta de que la mejor opción para seguir dirigiendo la nave madridista era Ancelotti. «Las palabras consenso y satisfacción pocas veces habían adquirido un grado tan alto en el club», aseguran desde el club blanco cuando se pregunta por Ancelotti.

De hecho, los motivos por los que ha visto su contrato ampliado son claros. Lo primero, por los resultados. Es obvio y es importante. Lo más importante. «De nada le habría servido ser quien es sin sus éxitos dentro del campo», explican. Y es que, en el Real Madrid, destacan que nadie ha conseguido los registros de Ancelotti en la entidad madridista.

Lo segundo, y no menos importante, es su forma de ser. En el club se entiende que es precisamente por su forma de entrenar y de tratar el vestuario más difícil del mundo, por lo que logra los resultados que logra.

En el Madrid lo primero es ganar, esto no es un secreto y Ancelotti lo hace, pero desde Valdebebas también se valora que es capaz de conseguirlo encarnando a la perfección los valores del club.

Por todo esto, en el Real Madrid tiene claro que no hay nadie mejor que Carlo Ancelotti para dirigir la nave madridista en los próximos años. Gana, que es lo importante, pero además lo hace con mucha clase.

Ancelotti, hasta 2026 con obligaciones

El Real Madrid ha cumplido el deseo de Ancelotti de saber su futuro antes de que finalizase el año, pero desde el club blanco también tienen claro que si no se cumplen los objetivos marcados para la presente temporada, cuando finalice la misma, el camino de ambos se podría separar.

Es decir, la situación es sencilla. Ancelotti ha renovado hasta 2026 y si todo va bien, el Real Madrid tendrá un entrenador de garantías los dos próximos años. Un hombre que conocer la casa y con el que la paz y la tranquilidad están aseguradas. Eso sí, si no se gana todo se podría acabar antes de tiempo.

Es decir, si al final de la presente temporada el Real Madrid no es capaz de ganar la Liga o la Champions, el club podría entender que Ancelotti no es el entrenador ideal para seguir adelante con un equipo que en las dos últimas campañas no habría sido capaz de lograr ninguno de los dos grandes títulos.

Obviamente, Ancelotti, que es hombre de fútbol, entendería perfectamente la situación. El italiano es plenamente consciente que lo único que le asegura su trabajo, y más en un banquillo como el del Real Madrid, es lograr victorias que se traduzcan en trofeos.

La primera prueba estará en Arabia

De hecho, la primera prueba que tendrá Ancelotti llegará en la segunda semana de 2024, cuando el Real Madrid viaje a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. Los blancos llegan a esta cita como el favorito para hacerse con el título, por lo que de no ganarlo será un golpe. Un varapalo sin consecuencias, pero todo lo que no sea ganar en el conjunto blanco siempre es muy negativo.

Por lo tanto, Ancelotti y sus jugadores viajarán a Riad con el deseo de lograr el primer título de la temporada. En el vestuario madridista todavía recuerdan como en 2022 este trofeo sirvió para que los blancos comenzasen a adquirir una confianza que en el mes de mayo se tradujo en la conquista de la Liga, primero, y la Champions, después.