Marcelo: «Hoy es mi día más feliz en el Madrid porque dejo un legado»

Marcelo se despidió de los medios de comunicación en la Ciudad Real Madrid en su última comparecencia como jugador blanco. El todavía capitán madridista finaliza su vinculación con el club de su vida el 30 de junio y como parte del acto homenaje a su figura, legendaria en la historia de la entidad, concedió una rueda de prensa en la que repasó su pasado, presente y posible futuro.

El lateral madridista ya había repasado brevemente su trayectoria y mostrado sus sentimientos en un acto en el que compareció junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. «He llegado aquí siendo un niño y me voy siendo un hombre», reconocía el ’12’, que firmó por la entidad en el mercado de invierno de la temporada 2006-07 y más de tres lustros después se marcha como el futbolista con más títulos en la historia del club.

Ya en rueda de prensa y tras ser introducido por Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, Marcelo iniciaba agradeciendo a los presentes y respondiendo con amabilidad a los presentes.

El futuro

«El futuro no lo pienso mucho, siempre vivo el momento. Es difícil dejar el club de tu vida, después de 16 años con muchas alegrías, sufrimientos, entrenamientos, dolores… Dando todo por el club. No es una queja, yo haría lo mismo, jugaría con dolor, entrenaría con dolor. Sólo ponerte esta camiseta es algo muy bonito, muy fuerte. El futuro no me asusta porque la historia está escrita ya. Estoy muy contento con lo que he hecho, mi familia está orgullosa. No hay ningún problema de cara al futuro».

Su historia en el Madrid

«Todo lo que conseguí hasta hoy seguro que mi abuelo ha tenido una parte gigantesca. Siempre apostó por mí, me llevaba a entrenar, me ha dejado libre para elegir lo que quería. Esto es lo que me ha hecho madurar antes de lo normal. Vine al Madrid con 18 años, yo pensé que era maduro, pero no tenía ni idea de nada. Mi abuelo me ha ayudado muchísimo, creo que no hace falta explicar he hecho lo que tenía que hacer. Imagina que saliera con tres títulos, esa habría sido la historia, pero la historia está escrita, ha pasado lo que ha tenido que pasar. Me voy muy tranquilo para despedirme del club de mi vida».

Entrenadores

«Después de cierto tiempo jugando en un equipo grande como el Real Madrid, he tenido la suerte de jugar mucho más de lo que no he jugado, de tener una carrera buena, no tener lesiones, encontrar entrenadores especiales, también compañeros. Cada entrenador tiene su filosofía, cada uno aporta algo».

No jugar y disfrutar

«Esta temporada no he jugado casi nada, bueno para mí la importancia no está solo en jugar, he sido muy útil no jugando mucho y me he sentido con un peso y una responsabilidad muy grande. Me cabreo mucho con Ancelotti, hemos discutido… pero al día siguiente estábamos dándonos besos y abrazos. Los entrenadores saben mucho más que los jugadores, para ganar una Champions no hace falta que juegues, yo quería jugar mucho más, pero lo más bonito para mí ha sido ver a los jugadores, a mis compañeros de toda la vida y los chavales ganar una Copa y yo sentirme muy importante aunque no jugara la final. He aprendido mucho con Ancelotti, Zizou, Mourinho, Capello… (cita a todos)».

Momento más feliz

«Hoy, he hecho todo lo que tenía que hacer, dejo un legado, lo que quería hacer en mi carrera, dejar un legado a los jóvenes. Ver a Rodrygo, Militao, Vinicius, los jóvenes, jugar, no tiene precio. Salgo de aquí y ellos no me ven como el Marcelo que ha hecho un caño o ha ganado la Champions, sino que me vean como la persona que soy, eso es lo más importante».

Rol cuando deje el fútbol

«El Madrid… no hay palabras para explicar el agradecimiento que tengo al club. Las amistades que hice, los que trabajan por detrás todos los días, utilleros, prensa, seguridad… he intentado siempre tratar a todos igual, cuando deje de jugar quiero que me dejen entrar aquí por la forma de trato, a todos igual, no por como juego. No creo que haya ningún problema de volver, aunque no siento que me vaya del Madrid. Eso es imposible».

Retirada

«No he pensado en retirarme, creo que aún puedo jugar, y bien. Por el cariño que tengo al Madrid no creo que sea ningún problema jugar contra el Madrid, he hecho todo lo que podía, lo he hecho bien, soy muy profesional además de muy madridista, eso me lo ha enseñado el Madrid».

Lo que más vas a echar de menos

«Estoy preparado para todo lo que viene, soy una persona feliz de la vida, disfruto de cada momento. Cuando salga de aquí… no me veo saliendo y no hablar más con la gente del Madrid. Yo me voy pero no siento que salga de aquí. No he pensado en lo que voy a echar de menos, no se puede echar de menos algo que tienes».

Siempre con una sonrisa

«Mi vida ha sido siempre una alegría, toda mi vida. Siempre mi familia me ha enseñado a sonreír a la vida porque si no lo haces, cuando tengas un problema de verdad no vas a poder sonreír. Intenta sonreír y encontrar algo para quitar el problema de encima. La cantidad de jóvenes que hay en el mundo que quieren poner la mano en la camiseta del Madrid es gigante. Imagina llegar con 18 años, jugar, pisar el Bernabéu, escuchar el himno de la Champions. Yo me siento un ejemplo para los niños y tengo que hacerlo. Todos tenemos problemas pero hay que sonreír».

Roberto Carlos

«Yo llegué de sustituto de Roberto, pero nunca quise ser el sustituto, yo quería hacer mi historia como Marcelo, siempre lo decía. Cada uno tiene su estilo, su forma de jugar. Para mí no hubo ningún lateral izquierdo como Roberto, luego hay miles de jugadores y opiniones. Para mí el mejor de la historia era Roberto, yo estoy haciendo mi historia, pero para mí ha sido él el mejor».

Cantera del Madrid

«Yo me siento un canterano del Madrid. Sé cómo cuidan los niños aquí, sé prácticamente todo de cómo funciona. Y también sé cómo funciona el primer equipo del Madrid. Cuando dicen que el futuro del Madrid es prometedor es que ya está siendo prometedor. El futuro es ahora. Yo pienso en el momento. Además, tengo a mi hijo también en la cantera… (risas), la cantera del Madrid es brutal y por eso es el mejor club del mundo».

Elegir el Real Madrid

«Cuando el Real Madrid apareció, yo demostré mi interés por el Madrid y me han fichado, pero espero que entiendan la capacidad que tiene el Real Madrid de ganar cosas, de vivir cosas especiales que en otros sitios no puedes vivir».

Qué deja Marcelo en el Madrid

«Lo que dejo es humildad, saber dónde estás. Es muy importante. He hablado con mis familiares. He ganado cinco Champions, les he dicho. He jugado las primeras cuatro finales y la última no la he jugado. Esta es la final en la que me sentí más importante porque tuve una charla de cinco minutos con Rodrygo, que él me miraba asustado, hablé con Militao, con Valverde… Esto no lo he hecho en las anteriores finales. Es muy bonito marcar gol, salir en los vídeos… Este es el legado que yo quiero dejar, interno. Que los jóvenes entiendan que todo es posible».

Jugar más en los últimos años

«El tema de jugar o no jugar yo sí he he hablado con los entrenadores, creía que podía jugar más, aportar más cosas, pero quien decide es el entrenador. Yo puedo hablar lo que quiera con él y él conmigo lo mismo. Cada entrenador tiene su visión y yo me he visto que podía jugar más. Cada uno tiene su filosofía y su manera de entender el fútbol. En esta última temporada he entendido otra cosa que no había entendido antes, y es que el protagonismo no está dentro del campo. Quizá he sido egoísta, pero he entendido que el entrenador tiene su trabajo, su manera de pensar. Siempre he pensado que si no quisiera jugar me tendría que retirar del fútbol y quiero seguir».

Un año más

«No me siento una leyenda, nunca me he calificado como tal. Me siento un jugador que quiere cumplir objetivos, que quiere ganar cosas. Sobre el año de contrato, no hay problema en salir, no voy a dejar de vivir por salir del Real Madrid. He aprendido cosas muy bonitas en la vida, aparte de seguir jugando al fútbol. Hemos decidido así, hoy es un día de alegría, no salgo de aquí pensando en que quería un año más, siempre voy a estar animando al Madrid vaya donde vaya y no podía pensar diferente de estar en el Madrid sin aportar. Hemos pensado en salir ahora, como siempre he querido, por la puerta principal y mirando a todos. No me quería quedar uno o dos años más por pena. Eso no va a pasar conmigo ni con nadie de mi familia».

Superar sus récords

«Que me superen es un motivo de honor, de alegría. El jugador que sea, sea quien sea el jugador yo voy a estar muy contento si me supera».

¿Futuro entrenador?

«Entrenar, para ser sincero. Nunca he entendido bien la táctica, los sistemas. He disfrutado mucho de jugar. No creo que sea entrenador, tienes que tener esto en mente. Tengo que estudiar para ser entrenador pero si tengo la cabeza en como he sido como futbolista, no creo que merezca la pena intentarlo».

Zidane

«Zizou, yo no le hablo…. (risas) Es como un hermano para mí, hemos tenido discusiones de jugador y futbolista que son muy normales. Tengo muy buena relación con él, con sus hijos jugamos pachanguitas, somos muy cercanos. Me considero su amigo y tengo muy buena relación con él. Me aportó muchísimo en mi carrera. Me dio muchos consejos durante los días, los entrenamientos, partidos…».