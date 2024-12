Lío tremendo con el calendario del Real Madrid: AFE se opone al partido en Valencia el 2 de enero

Gran lío con el calendario del Real Madrid. Si ya de por sí está cargado esta temporada con siete torneos y varios partidos más en algunos de ellos, ahora el partido aplazado ante el Valencia asoma como otro maremoto en el calendario. La RFEF oficializó ese Valencia-Real Madrid (aplazado por la tragedia de la DANA) para el 2 de enero por resolución del Juez Único de Competiciones, pero ahora la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) recuerda que esa fecha no es posible por el Convenio Colectivo de los futbolistas. Y propone que sea un día después, el día 3 de enero.

El problema es que ese 3 de enero ya es fecha prevista para la tercera ronda de la Copa del Rey, que sí juega el Real Madrid, cuyo enfrentamiento (rival) conocerá este lunes en sorteo. Será a partido único y a domicilio, en campo de un equipo de Segunda RFEF (cuarta categoría del fútbol español). El lío es tremendo ante un calendario cargado de partidos todas las semanas.

La fecha del 2 de enero para el Valencia-Real Madrid la colocó el Juez Único de Competiciones, dependiente de la Federación Española de Fútbol. El partido en Mestalla estaba previsto para finales de octubre, pero la terrible tragedia por la DANA provocó su lógico aplazamiento. Ante la falta de fechas, se colocó ese 2 de enero, pero esa fecha tiene un problema.

Y es que esa fecha figura como una de las que no se puede jugar en España por el Convenio Colectivo que tienen los futbolistas, en los que figura que desde el 23 de diciembre al 2 de enero, ambos inclusive, no se puede jugar al fútbol. Es un convenio que está en vigor desde hace varios años, que se ha modificado en algunas ocasiones, pero siempre con el beneplácito de los futbolistas, es decir, de la AFE.

Y en este caso, al sindicato no le gusta esa fecha, no está de acuerdo, y propone la del día 3 de enero, que no habría problema si no fuera porque esa ya es fecha reservada para la Copa del Rey, torneo que juegan tanto Valencia como Real Madrid. AFE recuerda que «programar un partido el día 2 de enero incumpliría el vigente Convenio Colectivo y vulneraría los derechos de los futbolistas».

El lío con las fechas del calendario del Real Madrid

El 3, 4 y 5 de enero se tiene que jugar la tercera ronda de Copa del Rey y si el Valencia-Real Madrid se tiene que jugar el día 3 -que es viernes-, los partidos de ambos equipos de Copa sólo podrían jugarse el lunes 6 de enero, ya que tiene que haber más de 48 horas de diferencia entre uno y otro encuentro. Para el Valencia no habría mucho problema, pero sí para el Real Madrid, que tiene el jueves 9 de enero su encuentro de semifinales de la Supercopa de España en Arabia. Y, por lo tanto, tiene que viajar hasta allí

Así, el lío es muy grande en el calendario y cabe recordar que para que se pueda jugar el Valencia-Real Madrid en Mestalla el 2 de enero tiene que ser validado por la Asociación de Futbolistas Españoles. Sin su visto bueno no se puede jugar, ya que ese 2 de enero es un día que por convenio no se puede disputar ningún encuentro oficial.