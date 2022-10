Laarbys, el «crack de las tijeras» que pone guapo a Benzema para el Clásico

En la localidad madrileña de Majadahonda hay dos peluquerías regentadas por Laarbys, el hombre que tiene la responsabilidad de cortar el pelo a medio fútbol español. Jugadores de Real Madrid, Atlético de Madrid, Leganés, Rayo, Getafe y selección española, cuando se concentran en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, reclaman sus servicios. Desde aquel día en el que Marcos Llorente entró en su establecimiento, se puso en sus manos y durante un entrenamiento de Valdebebas el corte de pelo que hizo al actual futbolista rojiblanco llamó la atención del mismísimo Sergio Ramos, todo cambió.

“A Marcos Llorente, siendo juvenil del Real Madrid, le corté el pelo y justo entrenó con el primer equipo. Sergio Ramos le vio y le peguntó dónde se lo había cortado y le pidió que llamase para ver si se lo podía cortar a él. Marcos me llamó y yo al principio no me lo creía, pero al final tuve que coger el material para ir a Valdebebas”, explica un Laarbys que no puede evitar reírse mientras recuerda aquel primer momento con el jugador español que más veces ha vestido la camiseta de la Selección.

“Ese día tenía la agenda llena, pero le tenía que hacer hueco. Quedé mal con algún cliente, pero era Sergio Ramos. Cuando llegué a Valdebebas recuerdo que lo primero que dijo fue ‘¿dónde está el crack de las tijeras?’. Ha sido el cliente que más exigencia me ha demandado. Durante los años en los que le he cortado han sido muchas semifinales y finales de Champions y siempre había que innovar”, explica. Este día empezó a cambiar la vida de un peluquero que igual corta el pelo a los mejores jugadores del mundo en su local, como sucede, por ejemplo, con Carvajal, o que se desplaza donde sus clientes futbolísticos le reclamen.

Sergio Ramos quería un corte de pelo diferente en los partidos importantes, lo que obligaba a Laarbys a dar lo mejor de sí mismo. “Él tiene como un amuleto con los cortes de pelo. Recuerdo que con uno le peguntó la prensa y lo terminaron llamando el corte talismán. En las semifinales y finales era diferente, era más llamativo el corte, con una línea”.

Un corte de pelo para un Balón de Oro

Laarbys también le corta el pelo a Karim Benzema, que el próximo lunes espera recoger su primer Balón de Oro en París. Esto será, sin duda, otra prueba para nuestro protagonista, que lleva retocando la cabeza del francés más de tres años: “Se corta el pelo antes de cada partido. La temporada pasada fui todas las semanas. Yo creo que es como un ritual, porque muchas veces le paso la maquinilla y pienso ‘si no hay nada que cortar’ (risas)”.

Karim no suele innovar mucho con su imagen. “El único cambio que hay ahora es que se ha quitado las dos líneas y que arriba se ha dejado como ondas. Y bueno, luego la barba salvaje que siempre lleva. Le gusta así de larga. Me deja cortársela muy poquito”, explica. “La barba es la marca de Karim y le gusta llevar el pelo impecable”, añade.

Laarbys, por lo tanto, tendrá mucho trabajo en la previa del Clásico, pero duda si Benzema reclamará también sus servicios para ir a recoger el Balón de Oro a París. “Buena pregunta. En eso me has pillado. La verdad es que como se lo cortará el sábado, yo creo que aguantará para la gala. Por lo tanto, el corte de pelo será un dos por uno (risas). Para todo un Clásico y para recoger el Balón de Oro”.

Laarbys no cree que Karim innove mucho para su gran día en París. “Pedirá más o menos lo de siempre. A veces el degradado lo sube un poquito, aunque me deja a mí decidir. Me dice ‘tú como veas’. Así que depende del día, pero no cambia mucho. Le queda bien el pelo como lo lleva y sólo le rebajaría la barba, pero no se deja”, comenta.

La importancia de las barbas

“Yo creo que se ponen las barbas para dar miedo. Me acuerdo una vez que le corté el pelo a Sergio Ramos antes de una semifinal con el Bayern y le dije de cortarle la barba, que la tenía bastante larga, a lo que me contestó ‘¡no, no, no! ¿Tú sabes cuanto mide Lewandowski? A ver si le metemos un poco de miedo’. Y dio resultado”, comenta entre risas.

Laarbys desveló a OKDIARIO quién tiene el pelo más rebelde de Valdebebas y su nombre no deja indiferente, ya que como persona y futbolistas es un ejemplo. “Nacho Fernández tiene un pelo un poco difícil. Su estilo es clásico, sencillo, pero tiene muchos remolinos y hay que tener mucho cuidado. Si te pasas es imposible peinarlo”, asegura el hombre que sabe todos los secretos de las cabelleras del vestuario del Real Madrid.