Íñigo Pérez, el tercer entrenador que se estrenará ante el Real Madrid

Íñigo Pérez debutará como entrenador de Primera División este domingo en el banquillo del Rayo Vallecano y lo hará contra el Real Madrid, equipo ante el que ya se han estrenado dos técnicos esta temporada. Se está convirtiendo en costumbre que la primera prueba de fuego de los preparadores que aterrizan en la Liga sea contra el líder de la categoría. Carlo Ancelotti y los suyos ya dieron la bienvenida a Diego Alonso en la jornada 10 y a Alexander Cacique Medina en la decimoquinta fecha.

Ahora es turno para un Íñigo Pérez que a sus 36 ha sido la gran apuesta de la directiva rayista para sustituir a Francisco, que no ha podido finalizar su primera temporada al mando del equipo de Vallecas tras una racha malísima de resultados. El Real Madrid volverá a tener enfrente a un tipo con ideas renovadas en un tramo del año decisivo para cambiar dinámicas y evitar un problema mayor, que en el caso del Rayo es el descenso.

Situación muy distinta a la de aquel partido celebrado el 21 de octubre de 2023 entre Sevilla y Real Madrid en el Ramón Sánchez Pizjuán en el que debutó Diego Alonso, que ya no dirige al cuadro hispalense. La oscura etapa del ex seleccionador de Uruguay empezó con un empate de oro contra los blancos, que pudieron ganar de sobra un encuentro plagado de errores arbitrales. Sin embargo, su periplo quedó empañado por una sucesión de malas actuaciones y fue destituido el 16 de diciembre tras no lograr ni una sóla derrota.

El siguiente en estrenarse fue el Cacique Medina. Este lo hizo en el Santiago Bernabéu con el único objetivo de mantener al Granada en Primera un año más tras el despido de Paco López, que dejó a los nazarís sumidos en el descenso después de haber logrado el ascenso la pasada temporada. Ese 2 de diciembre el Real Madrid venció por 2-0 a un Granada que sigue sin ver la luz y que cada vez está más cerca de regresar a Segunda.

Íñigo Pérez coge al Rayo en una situación delicada

Eso es precisamente lo que Raúl Martín Presa y toda su comitiva han querido evitar a toda costa, apostando fuertemente por un Íñigo Pérez que ya conoce lo que es estar en la banda del Rayo. El ex centrocampista de equipos como Athletic Club y Osasuna era la mano derecha de Andoni Iraola a lo largo de su exitosa estancia en Vallecas. Menos de un año después de la marcha del vasco a la Premier League, este ocupará ahora el que fue su asiento durante tres temporadas.

De hecho, esta misma campaña Íñigo Pérez intentó acompañar a Iraola en su aventura en Inglaterra, pero unos problemas con los papeles del visado de trabajo impidieron que pudiera ejercer de segundo entrenador en el Bournemouth y por eso llevaba unos meses de inactividad. Aun así, él mismo se distinguió de su antiguo compañero en su primera rueda de prensa: «El aficionado puede pensar que vamos a volver a lo de siempre. Eso no tiene por qué ser así. Lo intentaremos, intentaré extraer sus cosas potentes. Cada persona es diferente. Incluso los hermanos. Iremos en esa línea, pero al ser personas diferentes habrá matices».

Un Rayo en horas bajas recibe al Real Madrid. Los franjirrojos sólo han sumado una victoria en las últimas 14 jornadas y encadena tres derrotas consecutivas, unos números con los que aún guarda cierta distancia con el descenso. El principal aval de Iñigo Pérez es su conocimiento del vestuario tras su paso por él, sus cualidades tácticas de juego ofensivo y de posesión, en consonancia con lo que busca el club, y la ilusión y ambición por su primera experiencia como primer entrenador.