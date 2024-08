Hasta Kroos alucina con la inminente salida de Gündogan del Barça: su reacción ya es viral

El fichaje de Ilkay Gündogan por el Manchester City es cuestión de horas y esa noticia tan sorprendente por las circunstancias en las que se produce ha impactado hasta a Toni Kroos. Hay pocas cosas en la vida y en el fútbol que hayan alterado la expresión del ya ex jugador del Real Madrid a lo largo de su trayectoria, pero esta noticia ha pillado totalmente desprevenido al alemán.

Kroos no se termina de creer que Gündogan, ex compañero suyo en la selección de Alemania, especialmente en la última Eurocopa en la que compartieron centro del campo, e incluso brazalete, vaya a irse gratis del Barcelona. Así lo demanda el club azulgrana, que para aligerar masa salarial, llegar al cumplimiento de la norma 1:1 e inscribir a Dani Olmo, por el que han desembolsado 55 millones de euros, se han visto obligados a dejar a escapar a un veterano talento como el germano.

Además, lo hará con la carta de libertad en el preciso momento en el que se desvincule del Barça, club al que tan sólo ha pertenecido un año al llegar procedente del City tras levantar la primera Champions League de la historia del conjunto inglés. Tan sólo una temporada después, Gündogan volverá a ponerse a las órdenes de Pep Guardiola.

Fue en la tarde de este martes cuando el periodista especializado en mercado, Fabrizio Romano, expuso en sus redes sociales las condiciones de la salida de Gündogan, especificando que el City no hará traspaso por él al tratarse de una cuestión de urgencia para el Barcelona. La reacción de Kroos al leerlo fue escribir el siguiente comentario: «WOW», acompañado de tres emoticonos del famoso mono que se tapa los ojos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabrizio Romano (@fabriziorom)

Kroos no da crédito a la marcha de Gündogan

Gündogan, que está atravesando días convulsos tras anunciar que se retira de la selección alemana, ya ha tomado la decisión de dejar el club culé tras una temporada en el equipo culé. El club ve con buenos ojos su salida y le ha empujado a cambiar de aires. Hansi Flick, según ha trascendido, ha sido el encargado de comunicarle la intención del club tras ostentar un papel muy protagonista el curso pasado, cuando fue el futbolista de la plantilla más utilizado por Xavi Hernández. Jugó 51 encuentros de los 53 en los que estuvo disponible.

Guardiola está encantado con la opción de que Gündogan vuelva a formar parte de su vestuario. El germano aúna calidad y experiencia, dos cualidades que el de Sampedor considera claves para su equipo. El ex entrenador del Barcelona y del Bayern de Múnich se mostró contrario a que el mediocampista abandonara el City el pasado verano, pero no tuvo más opción que respetar la decisión que había tomado el jugador. Por su parte, el mediocentro alemán quería probar la experiencia de formar parte del Barcelona, un club que le había atraído desde que era un niño y no quería quedarse con esa espina clavada.