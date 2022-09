«Le dije a Berlusconi que a Ronaldo le gustaba la fiesta… y un día después estaba en Milán»

Fabio Capello ha desvelado una curiosa anécdota sobre el fichaje de Ronaldo Nazario por el Milan y su relación con Berlusconi. El entrenador italiano ha confesado que el presidente del club italiano en su día le pidió consejo sobre el jugador brasileño que se marchó rumbo a Milán en enero de 2007.

“Ser entrenador del Real Madrid es una gran responsabilidad. En mi segundo período, la decisión de despedir a Ronaldo y fichar a Cassano ayudó a crear un espíritu ganador en el equipo. Le recuperamos nueve puntos al Barcelona en la recta final de diez partidos y todavía estoy orgulloso de eso hoy», dijo el entrenador que prosiguió con la historia que ha copado portadas en Italia.

«Recuerdo que Silvio Berlusconi me llamó para preguntarme cómo estaba Ronaldo. Le dije que ni siquiera se entrenaba y que le gustaban mucho las fiestas y las mujeres, por lo que contratarlo para el Milan sería un error. Al día siguiente vi los titulares de los periódicos: ‘Ronaldo, en Milán’. Fue muy divertido», afirmó.

En su intervención en Festival Dello Sport de Trento, Capello también habló sobre su fama de entrenador duro. “Ningún jugador en particular me ha faltado al respeto. Por supuesto que podíamos hablar y discutir, pero yo no habría aceptado otros comportamientos. No soy sargento de hierro, lamento que me hayan puesto esta etiqueta. ¿Qué es para mí la belleza en el fútbol? Marcar después de 3 pases, por ejemplo. La belleza también es obtener el resultado en función de los jugadores que tienes a tu disposición. La belleza es también la genialidad repentina de futbolistas como Messi, por ejemplo. Dos jugadores que encarnan la belleza: Paolo Maldini y Franco Baresi”, finalizó.