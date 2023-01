Un Clásico en semifinales planea el sorteo de Copa del Rey

Este lunes se celebra el sorteo de semifinales de la Copa del Rey y el mayor aliciente y uno de los grandes atractivos es la posibilidad de una eliminatoria entre el Real Madrid y el Barcelona, los que son los dos primeros clasificados en la Liga Santander y los que más en forma están en el campeonato liguero. Pero el sorteo será puro y existen las mismas probabilidades de enfrentamientos con los otros dos equipos, que son Osasuna y Athletic Club de Bilbao.

A las 13:00, en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, se llevará a cabo el sorteo entre estos últimos cuatro equipos que quedan vivos en esta competición. La novedad para esta penúltima ronda del trofeo del KO es que, por primera vez, se disputará a doble partido. Cabe recordar que todas y cada una de las eliminatorias anteriores se han producido a un único partido y en el estadio del equipo inferior. Ahora, será con ida y vuelta para decidir los dos finalistas de esta Copa del Rey que cuya final se celebrará el próximo 6 de mayo de 2023 en el Estadio de la Cartuja (Sevilla).

Como bien se ha mencionado anteriormente, Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Osasuna son los cuatro equipos que estarán en el sorteo. Por parte del conjunto blanco, vienen de derrotar en los cuartos de final a su vecino, el Atlético de Madrid, en la prórroga y que cuya derrota sigue trayendo polémica, especialmente por las quejas del equipo colchonero. El Barcelona, equipo con más títulos en esta competición, tuvo que eliminar a la Real Sociedad por 1-0 en el Camp Nou en un partido donde estuvo de lo más disputado, pese a que los visitantes se quedaran con un jugador menos durante toda la segunda parte.

En cuanto a los otros dos equipos, Osasuna venció en su estadio a un Sevilla que estaba más pendiente de mejorar la dinámica en la Liga que de pasar a la siguiente ronda, pese a ser muy combativo en los 120 minutos de eliminatoria. El cuarto equipo presente en estas semifinales es el Athletic Club, un asiduo en estas rondas finales de esta competición que tan bien se le ha dado históricamente, pero que no gana desde hace 39 años. Los vascos vencieron por 1-3 al Valencia en Mestalla en un partido donde fueron los que más lo merecieron.

Lío de fechas

La ida de las semifinales está previsto para el 8 y 9 de febrero, es decir, para la próxima semana. No obstante, el Real Madrid no podrá disputarla por encontrarse en Marruecos jugando el Mundial de Clubes por haber ganado la Champions League la pasada temporada. En el caso de que se produzca un Clásico, el problema sería aun mayor por no haber fechas disponibles para disputarse este primer encuentro, ya que comienzan también las eliminatorias de las competiciones europeas.

El 7 u 8 de marzo o el 4 o 5 de abril son las posibles fechas libres para esa hipotética vuelta de semifinales de Copa que podría generar un tremendo dolor de cabeza. Si se jugase en la fecha disponible en marzo, sería justo antes de recibir al Espanyol en Liga, al Liverpool en Champions y visitar el Camp Nou. Siempre condicionado por las competiciones europeas.