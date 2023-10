Un Clásico de niños

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid de este sábado en Montjuic se espera que sea el Clásico de los niños. Esta temporada están siendo jóvenes, talentos prematuros desbordantes, los que está llamando la atención en uno y otro equipo. Por un lado el actual pichichi de La Liga, uno de los jugadores más cotizados de todo el campeonato, autor de ocho goles en estas primeras jornadas, Jude Bellingham. Por otro, la revelación no sólo del Barça, sino también de España, Lamine Yamal. Son sólo dos ejemplos, pero qué ejemplos.

Jude Bellingham juega de tal forma al fútbol y lleva tanto tiempo en el escaparate europeo que son muchos los que se sorprenden cuando son conocedores de la edad del inglés. Con tan solo 20 años, Bellingham está en el grupo de los niños y tiene enamorado al madridismo, fútbol sencillo y voraz, y una presencia de cara a puerta que tiene a todos asombrados de cara al Clásico.

El de Stourbridge suma en Liga ocho goles y dos asistencias en nueve partidos, tres tantos y otro pase de gol en Champions League para unos números que le ponen entre los mejores de Europa. Parecía difícil tapar el vacío goleador que dejó Cristiano Ronaldo, y dio un par de pasos al frente Karim Benzema. Lo mismo pasó cuando se conoció la marcha del capitán francés y ahora es Jude, con tan sólo 20 añitos, el que acapara ese descaro de cara a puerta. Y tiene contrato hasta 2029…

Más niños en el Clásico

Pero Bellingham no es el único. Camavinga es otro que ha dado un paso al frente este curso, con tan sólo 20 años, acumula 10 partidos titular de 13 esta campaña. El francés no sólo es polivalente, es técnico, fino e incansable, algo que en el fútbol actual es sobresaliente. No está muy claro en cualquier caso cuando dejan de ser jóvenes los jugadores, pero sin duda Rodrygo (22), Vinicius (23) y Tchouaméni (23) son todavía sub 23 y son también presente. El cambio generacional blanco lleva ya tiempo en marcha.

Y cabe destacar que aún no hemos tenido la oportunidad de ver en acción a Arda Güler, el joven mediapunta turco de tan sólo 18 años que firmó del Fenerbahce este verano el Real Madrid y que desgraciadamente ha ido enlazando lesiones que han impedido verle sobre el verde. En pretemporada todos alucinaban con él y se esperaba que pudiera tener minutos para ir dando forma al talento.

El Barça y su necesidad: mirar a La Masía

Las dificultades del Barça han acrecentado su necesidad y esa mirada hacia abajo que tanto ha repetido Xavi Hernández. Plantilla corta y bajas, por lo que toca mirar a La Masía. Lamine Yamal, a sus 16 años, es ejemplo claro de la precocidad de este Clásico. El extremo está dando minutos de calidad y soluciones al conjunto blaugrana pese a nacer en 2007, ¡2007! Es una de las grandes sensaciones del campeonato y ya está en la órbita de la selección española de Luis de la Fuente.

Pero no es el único. Gavi está ya instalado en la élite en todos los sentidos, valorado en 90 millones, pero recordemos que tiene tan sólo 19 años, sigue siendo un chaval. El sevillano es clave en los esquemas del egarense, tanto como un Alejandro Balde que ha dado el paso al frente definitivo en el lateral zurdo este curso. De la misma edad del zurdo, de 20 años, son también Fermín López, la última sensación, y Pedri, ahora lesionado pero uno de los pilares de este equipo, juventud por bandera.